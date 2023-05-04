岸田訪韓第二天將與韓國五大集團、經濟六團體負責人舉行座談會. May. 04, 2023 07:51. by 郭道英 now@donga.com. 據悉，預定下周訪韓的日本首相岸田文雄與國內五大集團及經濟六團體負責人參加的座談會正在推進之中。 據財界3日透露，日本駐韓大使館主辦的“岸田首相和韓國經濟界人士座談會”活動將於8日上午在首爾某酒店舉行，目前正在討論方案。目前，兩國正在就最終出席者和具體懸案進行協調。 這壹活動是岸田7日、8日訪韓期間與韓國國內經濟人士進行的唯壹壹項日程。據悉，與尹錫悅總統上周的國事訪美日程和3月訪日日程不同，目前還沒有計劃舉行日本經濟團體聯合會（經團聯）等日本企業家共同參加的“商務圓桌會議”。 據悉，日本駐韓大使館3日邀請五大集團參加相關活動。據悉，當初曾考慮過以經濟六團體負責人為主會見岸田的方案，但日本方面希望主要集團出席。目前最終出席名單和總裁出席與否等尚未確定。三星電子會長李在镕到下周為止，正在消化包括美國西部在內的北美出差日程，其余總裁們已經回國。 即使確定經濟界人士座談會，也會以非公開的形式進行。3月尹錫悅訪日日程中討論的兩國經濟界交流活性化方案和半導體、電池等戰略產業領域的兩國合作等將成為核心懸案。 財界部分人士還關註此次活動不是由全經聯主辦，而是由日本駐韓大使館主辦。全經聯在3月訪日日程當時主持了“韓日商務圓桌會議”。當時，全經聯曾與經團聯共同宣布建立未來夥伴關系基金，以解決強制征用賠償和恢復面向未來的合作關系。財界相關人士表示：“此次推進的與岸田的經濟領域座談會與其就特定問題進行討論，不如與韓國企業家的會面意義重大。這將成為分享兩國中長期經濟合作方向的場合。”

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