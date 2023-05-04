金融監督院將對引發“SG事件”的Kiwoom證券進行全面檢查……調查金翊來會長是否牽連其中. May. 04, 2023 07:51. by 姜宇錫記者•具民基記者 wskang@donga.com,koo@donga.com. 金融監督院為了查看被指為“SG證券發股價暴跌事態”原因的差價結算交易（CFD）過程，將對Kiwoom證券進行全面檢查。另外還將調查Daou Kiwoom集團會長金翊來是否事先知道股價操縱的可能性。 3日，據金融界透露，金融監督院當天上午開始對Kiwoom證券進行CFD檢查。對其他主要證券公司也將依次進行檢查。通常金融監督院的金融公司檢查期限為2周左右，但必要時可以延長檢查期限。此前，金融當局在2日的國會政務委員會非公開座談會上曾報告了對CFD相關證券公司的調查計劃。 金融監督院計劃對Kiwoom證券的顧客訂購信息的利用、內部職員是否牽連其中等進行檢查。以2月末為基準，Kiwoom證券的CFD余額為5181億韓元，繼教保證券（6131億韓元）之後，在國內位居第二。是否忠實遵守個人專業投資者的條件和規定也是調查對象。 金融監督院還決定調查H投資咨詢企業代表羅德淵和金會長是否與股價操縱有關。上月20日，Daoudata股價暴跌之前，金會長以非開市時間交易方式拋售了140萬股（3.65%），因此有人懷疑金會長是不是事先意識到了股價操縱的可能性。 另外，檢察總長李元錫當天上午聽取了首爾南部地方檢察廳檢察長梁錫祚關於股價暴跌事件的調查情況和今後的計劃。 李檢察總長當場強調表示：“要徹底查出參與股價操縱的勢力和不正當利益受惠者，並予以嚴懲”，“對於給投資者帶來大規模損失的不公正交易犯罪，將與金融當局進行有機合作。” 首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查團於上月28日組成了由金融委員會資本市場調查科、金融監督院調查、調查人力參與的聯合調查組，並著手展開調查。 10多名受害者最近向首爾南部地方檢察廳提交了起訴書，要求調查股價操縱勢力。他們主張，股價操縱團夥開通了受害者名義的電話等，買賣股票，操縱了價格行情。

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