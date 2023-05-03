轟！決勝三分炮……金河成助聖地亞哥教士隊逆轉戰勝對手. May. 03, 2023 07:56. by 任寶美 bom@donga.com. “誰能不愛金河成呢？” 2日，美國職業棒球大聯盟（MLB）聖地亞哥教士隊的招牌擊球手小費爾南多•塔蒂斯（24歲）在主場比賽結束後這樣稱贊了隊友金河成（28歲）。在本場比賽中，金河成以7號擊球手、二壘手首發出場，包括決勝3分本壘打在內，取得了4次有效擊球、2支安打、3打點、得2分的成績，為球隊以8比3擊敗辛辛那提紅人隊做出了巨大貢獻。 當天，金河成在球隊以2比3落後的第4局下半局，作為首發擊球手出場，擊出2壘打後，在下壹個擊球手特倫特•格裏姆（27歲）擊出2壘打時，踩上了本壘，使比賽回到了原點。接著他在第5局下半局2人出局1、2壘有人的情況下進入擊球位，面對辛辛那提紅人隊的左手投手亞歷克斯•英（30歲），擊出了越過左側圍墻的逆轉本壘打。在該比賽之前，金河成壹直保持著MLB總計99打點的記錄，憑借該本壘打，總打點也突破了100打點。 逆轉本壘打爆發後，坐滿PETCO公園球場的3.7491萬人齊聲高喊“河成王”。在隊友們推開後，金河成也站出來向粉絲們表示感謝。被選為當場比賽最有價值球員（MVP）並接受電視采訪的金河成表示，“每次進入擊球位時，球迷們都會那樣喊我，非常感謝。每次進入擊球位時，總是給我力量。” 這場比賽也是因服用禁藥而受到80場禁賽處罰的小塔蒂斯向主場球迷致以復出問候的比賽。雖然復出本身是上月21日，但聖地亞哥教士隊直到前壹天為止，壹直只進行了客場比賽日程。小塔蒂斯當天也取得了5次有效擊球、3支安打、得1分的成績，但他本場的表現不及隊友金河成。

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