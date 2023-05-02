美國演員們為經營39年之後停業的韓人店鋪獻上“感謝的合唱”. May. 02, 2023 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “沒想到會有這樣的瞬間。我壹輩子都不會忘記的。” 上月26日（當地時間），在美國紐約曼哈頓百老匯劇場街經營了39年餐廳“Starlite Deli”的金敏（71歲）在店前硬咽著說。百老匯演員和劇團負責人等數十名常客在金某周圍邊鼓掌邊擦眼淚。上月28日，在Deli即將結束營業之際，常客們紛紛前來告別，為慶祝他的新出發而特意來到這裏。 百老匯的常客們為金氏夫婦在美國告別時合唱了祈願對方幸運的歌曲《Happy Trail》，並贈送了寫有各自感謝之意的大相框。聽著歌曲，金某的妻子用雙手連續擦拭眼淚。另外，他們還把作為退休禮物募集的1.7839萬美元（約2400萬韓元）轉交給了金氏夫婦。他們感動的離別場面通過社交媒體傳開，傳達著感動。 出生於首爾的金某於1981年29歲時移民紐約，1984年在時代廣場附近的44號街開設了Deli。Deli是賣三明治、湯和咖啡的地方，可以滿足顧客簡單充饑的需求。CBS電視臺、福克斯新聞等美國媒體也集中報道了這家店近40年來沒有休息過壹天，成為百老匯人們的“心靈故鄉”的落幕時刻。 在音樂劇《阿拉丁》中首演吉尼壹角的詹姆斯•夢露•艾格爾哈特在接受《福克斯新聞》采訪時表示：“我們在臉上貼著亮片化妝，金社長就會把三明治送到劇場化妝室”，“這裏留下了很多回憶。”劇場美術導演尼克•福雷羅對CBS表示：“M先生（金氏昵稱）是我們業界的傳奇人物。我會非常想念他的。” 金某在接受美國媒體采訪時表示，由於高齡、租賃費、新型冠狀病毒大流行余波等原因，將關閉店鋪。在被問到“以後想做什麽”時，金某笑著說“想睡覺”。

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