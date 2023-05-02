尹錫悅計劃出席廣島七國集團峰會時會見遭受原子彈爆炸的旅日同胞. May. 02, 2023 08:01. by 東京=常駐記者李尚勛、張寬碩記者 sanghun@donga.com,jks@donga.com. 據悉，即將為參加19日開幕的廣島七國集團（G7）峰會而訪日的尹錫悅總統正在考慮在當地會見遭受原子彈爆炸在日同胞及後代。如果得以實現，這將是1945年光復後78年來韓國總統首次在廣島會見原子彈爆炸韓國人受害者。 據有關當局1日透露，韓國政府正在協調尹錫悅與1945年8月6日原子彈爆炸的廣島等居住在日本的韓國人原子彈受害者舉行座談會的方案。尹錫悅參拜廣島和平紀念公園內“韓國人原子彈爆炸犧牲者慰靈碑”的方案也在討論之中。政府相關人士表示：“尹總統（因為要參加多邊會議）沒有多少時間另行安排日程，但正在考慮參拜被炸同胞們期待的慰靈碑、懇談會等有意義的日程。” 在韓國高層人士中，2010年時任聯合國秘書長潘基文訪問廣島，參拜了原子彈爆炸犧牲者慰靈碑。 目前居住在廣島及附近的韓國人爆炸受害者大部分是八九十歲的高齡者。他們在日本既是受害者，又是旅日僑胞，經歷了雙重痛苦。 據悉，尹錫悅當地時間4月27日在離開白宮布萊爾國賓館之前，收到了美國總統拜登夫婦贈送的包含首腦會談和議會演講等華盛頓日程的相冊。尹錫悅表示：“拜登總統夫婦和我們前世似乎有著很深的緣份。回到韓國後，壹定會打來感謝電話。”有評價認為，這是在紀念韓美同盟70周年的對美國事訪問中，兩國首腦間形成的情感交流極大化的場面。

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