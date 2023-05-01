2030壹代債務在3年內激增27%……在所有年齡段中增長幅度最大. May. 01, 2023 07:48. by 朴民宇記者•金秀研記者 minwoo@donga.com,syeon@donga.com. 居住在首爾江西區的金某（26歲）去年6月搬家時，從壹家網絡銀行貸了7500萬韓元作為全租資金。壹邊打工等壹邊準備就業的金某說：“新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情以後，全租價格急劇上漲，所以只能貸款”，“從今年1月開始，每月17萬韓元左右的利息上漲到了33萬韓元左右，正在勒緊褲腰帶。” 據統計，最近在所有年齡段中，青年層的債務增加最多。30歲以下人群的貸款在過去3年裏激增了近30%。據調查，該群體的人均貸款額在銀行和第二金融圈也達到了約1.25億韓元。據分析，這是受新冠病毒疫情以後房地產和股票等資產價格暴漲的“大流行泡沫”和經濟放緩同時進行的余波的影響。 30日，據韓國銀行分析自家銀行的家庭負債數據庫（DB）後，向國會企劃財政委員會所屬共同民主黨議員梁敬淑提交的《家庭貸款現狀》資料顯示，以去年年末為準，30歲以下家庭貸款余額推算為514.5萬億韓元。與大流行之前的2019年末（404萬億韓元）相比，增加了27.4%。 與其他年齡層相比，30歲以下人群的貸款增加率也很高。同期，40多歲人群的貸款額從478.4萬億韓元增至522.6萬億韓元，增加了9.2%。50多歲人群從451.3萬億韓元增加到461.6萬億韓元，僅增加了2.3%。60歲以上高齡層從288.6萬億韓元增加到362.1萬億韓元，增加了25.5%，貸款增加率僅次於30歲以下人群。

한국어