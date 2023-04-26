苦苦尋找的土生動物墨側裸蜣螂在“國內絕滅”. April. 26, 2023 07:45. by 李美智 image@donga.com. 據悉，曾壹度成為童話常客的“墨側裸蜣螂”（學名Gymnopleurus mopsus•照片•即糞金龜）在韓國絕滅。龍虱（學名Cybister Japonicus Sharp•即水蟑螂）也被評價為有可能滅絕的物種。 環境部所屬的國立生物資源館表示，包含上述內容的國家生物赤色資料集《昆蟲Ⅱ（鞘翅目）》和《昆蟲Ⅲ（水棲昆蟲）》已於25日發行。資料集中包含了資源館研究組時隔10年重新評價2012年發行的《韓國瀕危野生動植物赤色資料集》中收錄的340種鞘翅目和361種水棲昆蟲等共701種昆蟲的內容。 自20世紀70年代以來，國內土生（autochthon）墨側裸蜣螂就沒有官方觀察記錄。墨側裸蜣螂是分解動物的糞便的益蟲。放牧牛的時期非常常見，但隨著工廠型畜舍的增加和畜牧過程中抗生素的使用普及，個體數急劇減少。以墨側裸蜣螂命名的昆蟲很多，如臺風蜣螂（學名Scarabaeus typhon）、賽西蜣螂（學名Sisyphus schaefferi）等，被分類為與得到滅種評價的墨側裸蜣螂不同的物種。 環境部在2017年為了復原墨側裸蜣螂，發布了“向從海外買進50只墨側裸蜣螂的業主支付5000萬韓元”的招標公告。此後，雖然接連出現了“看到了墨側裸蜣螂”的舉報，但結論都不是。目前，國立瀕危物種復原中心正在對從蒙古引進的墨側裸蜣螂進行增殖和復原的工作。 教科書上收錄的另壹種人們熟悉的昆蟲水龍虱，也被評價為有可能滅絕的物種。龍虱、錨紋虎甲（學名Abroscelis anchoralis）、潛水甲蟲（學名Dytiscus Marginalis）、藍麗天牛（學名Rosalia coelestis Semenov）等4種動物因棲息地的破壞，個體數急劇減少，滅絕危險度比10年前有所上升。

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