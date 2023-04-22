現在邁出的腳步是未來的裏程碑. April. 22, 2023 08:02. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 典型的哺乳類物種存續了100萬年左右。但是人類具有抽象的思考能力，可以應對未來，也可以超越現有物種的局限。太陽將在未來的50億年裏燃燒，太陽系則會在更早之前成為生命無法生存的地方，但如果人類可以移居到其他星球，那麽在遼遠的未來人類依舊可以存續下去。 發展、停滯、退步或消失。人類的未來將在其中描繪什麽樣的軌跡呢？西山大師說：“走在白雪皚皚的原野上時，不要亂走。今天我走過的足跡成為後人的裏程碑。”作者是英國牛津大學哲學系教授，他闡明了所謂的“長期主義”，即像上述教誨壹樣，對長期未來產生積極影響是我們時代在道德上應該優先考慮的事情。 作者強調未來不是必然的。少數人的行為會造成長期差異。雖然認為今天的奴隸制是毫無價值的罪惡，但據作者介紹，自從出現“智人（Homo sapiens）”以後，人類中有10%是奴隸。打破這壹局面的是偶發性變化。18世紀和19世紀初，部分貴格會教徒的運動扣動了廢除奴隸制的扳機。在經濟上，奴隸制仍然對體制有利，但價值觀的變化卻帶來了持續到現在的完全不同的命運。 該書描繪了氣候變化或核戰爭導致文明崩潰、轉基因病原體導致人類滅絕、發展速度停滯等各種場景，並強調人類應該為更好的未來做準備。出現壞場景的可能性？比想象的要大。如果技術持續發展，理論上在家也可以設計和生產病毒。在本世紀，發生滅種水平的傳染病的概率約為1%。 作者確立了應該系統分析行動結果的“高效利他主義”，引起了反響。他把現在的世界比喻成“熔化的玻璃”狀態。也就是說，由於目前還很火熱，像可以進行多種變形的玻璃壹樣，單壹的價值觀無法取得勝利。玻璃壹旦凝固，就只剩下破碎與否。今後將持續很久的世界命運掌握在妳手中。

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