「韓國戰爭十大英雄」宣傳視頻亮相紐約時代廣場. April. 21, 2023 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 以尹錫悅總統對美國進行國事訪問（24日至30日）為契機，從20日至5月3日，設置在美國紐約時代廣場的三星電子和LG的大型電子屏幕上將播放「韓美參戰勇士十大英雄」的宣傳視頻。宣傳片每天播放680次。 國家報勛處製作的30秒左右的視頻由韓國戰爭十大英雄的照片和致他們的感謝信息組成。十大英雄是在韓美同盟70周年之際，由報勛處和韓美聯合軍司令部共同選定的。 其中包括：「聯合國軍」首任總司令麥克阿瑟將軍、戰爭期間擔任美第8軍司令的範弗裏特將軍和他作為轟炸機飛行員參戰但在遭受敵人高射炮炮擊後失蹤的兒子、在首爾收復作戰中戰亡的威廉•漢密爾頓•肖大尉和他的傳教士父親。 此外，把1000多名首爾孤兒護送至濟州島的「戰爭孤兒之父」迪恩•赫斯（音）空軍大校、2021年5月在韓美首腦會談上獲得美國名譽勛章的美國陸軍大校拉爾夫•珀克特（音）和美籍僑胞出身、二戰美軍退伍後自願加入韓國戰爭的美國陸軍大校金英玉（音）也入選其中。 多富洞戰鬥英雄陸軍大校白善燁和戰爭期間空軍最早出擊100次的空軍大將金鬥萬、作為美軍第8軍情報聯絡軍官收集有關奪回首爾作戰的決定性敵軍的情報後交給「聯合國軍」司令部的陸軍大校金東錫、首爾收復作戰當時在政府大樓屋頂摘掉朝鮮旗幟最早升起太極旗的海軍陸戰隊大校朴正模等也榜上有名。 視頻中寫道：「今天我們享受的自由、繁榮、和平得益於來自遠方的參戰勇士們的犧牲。」「我們將永遠銘記韓國戰爭英雄們的犧牲和獻身。」

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