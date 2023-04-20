中國醫院發生火災，29人死亡，患者們紛紛「躲到空調外機上」. April. 20, 2023 08:04. by 金祺容 kky@donga.com. 中國首都北京的一家醫院發生火災，導致住院患者和護士等29人（截至19日下午3時）死亡。據悉，該醫院在事故發生一個多月前進行了大規模的火災逃生演習，但未能阻止火災，事故發生後應對遲緩，導致損失進一步擴大。 據新華社等媒體19日報道，18日中午12時57分許，北京豐臺區長峰醫院住院樓發生火災。火勢在36分鐘後的下午1點33分左右被消防隊撲滅。但是，包括26名住院患者、1名護士、1名護理助手、1名患者家屬在內，共有29人死亡，損失巨大。 北京消防部門表示：「火災發生當時，住院樓正在進行建築物改造工作。隨著火苗蔓延到可燃性油漆等處，火勢迅速擴大。」發生火災的住院樓重癥患者較多，也是死亡者較多的原因。 據悉，醫院的火災應對系統也很糟糕。由於火災警報也不完善，當時在醫院內的部分患者家屬通過新聞得知了起火的事實。醫院方面上月初進行了火災逃生演習等，並在網站上登載了該訓練。因此，越來越多的人批評說：「這不是作秀式行政嗎？」中國公安當局19日緊急逮捕了醫院院長和副院長等12人。 在這一過程中，中國網絡和社交媒體等上傳的火災當時的視頻和照片被大量刪除，審查爭議也越來越大。這些照片中，有患者和家屬們為了躲避火勢踩著建築物外墻上的空調機試圖躲避的場面等。中國官方媒體沒有報道這些照片，而是報道了滅火後被熏黑的醫院外墻照片。

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