三星SDI將在上海國際汽車展上展示在10分鐘內充電80%的快速充電電動汽車電池. April. 20, 2023 08:04. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星SDI19日表示，將參加18日至27日在中國上海國立展示中心舉行的“2023上海國際汽車工業展覽會（AUTO SHANGHAI 2023）”。上海國際汽車展是被稱為“AUTO CHINA”的中國車展之壹，在上海和北京輪流舉行。三星SDI從2014年開始到今年為止，共參加了5次AUTO CHINA車展。在此次展示會上，三星SDI將以顧客公司為對象設置非公開展位，展示最新電池技術和產品。屆時將展示反映顧客公司需求的多種產品和技術。 三星SDI介紹了可以提高電動汽車行駛距離和充電速度的“高能量密度”和采用“快速充電”技術的第6代方形電池（P6）等電池產品。P6是將正極材料的鎳比重提高到91%，在負極材料上使用矽材料，與現有的第5代方形電池（P5）相比，能量密度提高了10%以上的產品。P6搭載了通過改善制造工藝，在10分鐘內可以充電80%以上的快速充電技術，正在準備2024年批量生產。 三星SDI還展示了46系列（直徑46mm）圓筒型電池實物。46系列產品是與現有的圓筒型電池相比，擴大尺寸、最大化性能的新平臺。另外，還展示了2027年即將量產的全固態電池產品開發說明會，提出了電池技術的發展方向。

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