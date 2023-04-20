朝鮮預告發射偵察衛星，威脅要向南面發射試探韓美應對. April. 20, 2023 08:04. . 據朝鮮媒體昨天報道，朝鮮國務委員長金正恩視察國家宇宙開發局時指示：「要在計劃時間內發射1號軍事偵察衛星。」報道稱偵察衛星「截至4月已完成製作」，但並未指明「計劃好的時間」。金正恩還就擁有偵察衛星表示：「這是絕對不能放棄、不能錯過、不能更換的不可或缺的首要任務。今後將連續多方面部署數顆衛星。」 金正恩只表示「計劃好的時間」，因此何時發射偵察衛星並不明確。但是，朝鮮在下周尹錫悅總統對美國進行國事訪問之前預告發射衛星，意圖很明顯是將韓半島推向高度緊張狀態。朝鮮去年12月曾表示：「將在2023年4月之前完成1號偵察衛星的準備工作。」雖然已經完成了衛星的準備，但是金正恩提出「組建非常設的準備委員會等最終準備」，因此也有可能距離發射還有很長一段時間。 雖然其性能如何存在疑問，但可以肯定的是，發射偵察衛星已經超越了此前安裝核彈頭的彈道導彈等軍事威脅，是引發高度綜合緊張的多用途挑釁威脅。金正恩明目張膽地稱這是出於「隨時掌握敵對勢力的動向」和「先發製人的軍事力量使用」的層面。這赤裸裸地表現出了在空中戰鬥力處於絕對劣勢的情況下，將啟動多顆偵察衛星監視韓半島的韓美軍事力量動向、確保核打擊目標坐標的想法。 最重要的是，發射方向很有可能不是東側，而是南側，從這一點來看，可能會使韓半島和周邊地區陷入超緊張狀態。朝鮮將像2016年發射「光明星4號」時一樣，沿著韓半島西海岸，經過駐日美軍所在的沖繩，飛向菲律賓東部，以此試探韓美追蹤和攔截的能力。此外，朝鮮還有可能通過以「太空使用權」為由，事先向國際機構通報發射計劃等厚顏無恥的行動，關註國際社會如何反應。 朝鮮如此大膽的挑釁，將會招致韓美更加緊急的應對。尹錫悅總統昨天在接受外媒采訪時還透露了強化對朝監視、偵察、情報能力以及開發「超高性能高功率武器」的計劃。同時，在韓美首腦會談上，雙方還將就超越北約「核計劃集團」的韓美共同應對體製達成協議。無論朝鮮如何大膽挑釁，只要韓美具備堅固的同盟系統和隨時立即應對的態勢，就不會感到驚訝或害怕。

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