「全租詐騙」令仁川2000戶租房被拍賣……「這裏是災難現場」. April. 19, 2023 07:57. . 遭受全租詐騙而被逼到懸崖邊上的青年們接連悲慘地死亡。今年已經是第三次了。在首都地區一帶擁有2700多套住宅的所謂「彌鄒忽區建築王」的受害者30多歲女性17日淩晨被發現死亡。同一事件的受害者、一名20多歲男性做出極端選擇僅過了三天。被剝奪了與全部財產一樣的全租金、放棄生活意誌的青年們的悲劇令人心痛。 全租詐騙受害者所遭受的痛苦難以估量。隨著居住的房子被拍賣，面臨著被強製逼到路邊的危機。如果在拍賣中中標就不屬於優先償還部分全租保證金的最優先償還對象，因此很多情況下連一分保證金都拿不到。雖然艱難的生活中要堅持到底，但生活卻很殘忍。14日死亡的20多歲男性在與母親最後一次通話中留下「媽媽，給我寄2萬韓元吧」，讓人覺得非常淒慘。死亡時，他的錢包裏只有2000韓元現金。17日死亡的30多歲女性的公寓玄關前的垃圾袋裏，放著催收水費單和藥包。 將受害者逼入死亡的全租詐騙案，很難只歸咎於個人的疏忽。應該將其視為社會災難。即使簽約前再仔細確認，如果建築商、銷售企業和公認中介公司等下定決心要欺騙，也很難逃脫。在非法行為猖獗的情況下，疏於監督的政府、濫發無差別擔保和貸款的金融機構、對租房者保護法案置之不理的國會都難逃其咎。18日舉行記者招待會的受害者哽咽著說：「照這樣下去，還會出現死亡者。如果不改變製度，所有人都是潛在的受害者。」 政府從去年9月開始先後4次出臺了21個防止全租詐騙的對策，但未能給受害者提供幫助。只把重點放在了推出安心全租應用程序、公開惡性租賃人身份等預防損失上。對於受害者來說，急需的是緊急居住支援住宅，但由於適用條件苛刻，實效性很低。為減輕利息負擔的貸款商品連上市日程都沒有確定。即使聯系全租受害支援中心，也很難得到正常的咨詢。 據悉，僅仁川彌鄒忽區就有2000多戶因全租詐騙被預定拍賣的家庭。在損失進一步擴大之前，應該拿出實質性的對策。昨天，政府表示將中斷或推遲有關全租欺詐住宅的拍賣日程，但必須盡快付諸實施。對於想要的受害者，應該給予優先購買自己所住房子的權利，並考慮增加緊急住房居住時間等對策。青年們陷入絕望的沼澤而放棄生活的事情，不能再次上演。

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