美國智庫：「朝鮮可能還有一兩處秘密鈾濃縮設施」. April. 19, 2023 07:58. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 據「美國之音」18日報道，美國核專家表示，朝鮮除了寧邊以外，可能還有一兩處秘密鈾濃縮設施。 據「美國之音」報道，美國科學國際安全保障研究所所長大衛•奧爾布賴特表示：「朝鮮可能還有一兩處有關核的秘密場所。朝鮮已經采購了相當多的天然氣離心機所需的材料和設備。」 離心機是核開發過程中對鈾核燃料生產起重要作用的設備。由於被用於核武器開發，國際社會對其進行嚴格管理。奧爾布賴特認為，朝鮮最多可啟動近1萬個離心機，其中4000個左右在寧邊，其余部分在該秘密場所。 奧爾布賴特指出，被指定為秘密核設施的「降仙核園區」受到國際社會的關註，朝鮮有可能為了保密正在運營第三個其他設施。 他評價說：「朝鮮在追加設施中增加離心分離機的啟動，並在寧邊啟動試驗用輕水反應堆的動向，都與最近北朝鮮國務委員長金正恩指示擴大生產核武器所需的核物質有很大關系。」 當天在日本輕井澤閉幕的七國集團（G7）外長會議上，外長們簽署了強烈譴責朝鮮發射彈道導彈的聯合聲明。他們在聲明中表示：「朝鮮的行動破壞了地區穩定，對國際和平與安全造成了重大威脅。敦促朝鮮克製包括核試驗和彈道導彈開發在內的帶來不穩定的挑釁行為。」

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