KBO決定“從源頭上排除有違法履歷的選手”……裴智桓可能無法入選國家隊. April. 19, 2023 07:58. by 黃奎引 kini@donga.com. 不僅是安佑鎮（24歲•Kiwoom），裴智桓（24歲•匹茲堡•照片）也可能大概率無法參加杭州亞運會（AG）。因為韓國棒球委員會（KBO）決定，不把有暴力等違法經歷的選手選入國家隊。 KBO戰鬥力強化委員會委員長趙啟顯18日在首爾江南區棒球會館結束約2個小時的會議後接受記者采訪時表示：“基本內容是，曾因飲酒、暴力、性騷擾等而損害過棒球界品位的選手將在國家隊選拔過程中被排除在外。” 安佑鎮在高中時期曾因學校暴力事件被大韓體育會處以永久停止國家代表資格的處分，因此已經不可能參加今年9月23日開幕的杭州亞運會比賽。雖然裴智桓從未受到過這樣的處罰，但他曾因涉嫌在2018年毆打女友而被美國職棒大聯盟事務局處以30場禁賽處分。雖然裴智桓在此次非賽季期間右臂上刻著太極旗紋身，表現出了對選拔國家代表隊的渴望，但是當天的決定實際上消除了其入選國家代表隊的可能性。 另外，趙委員長還強調稱：“將糾正國家代表隊被認為是‘免除兵役手段’的現實”，“將進壹步強調國家代表隊的責任感和義務，改變（認識）使其更加重視在戴上太極徽章時應該表現出怎樣的行動和心態。” 戰略強化委員會是在2023世界棒球經典賽（WBC）第1輪被淘汰後，在KBO擴大重組技術委員會後成立的組織，全權負責國家代表隊的相關業務。包括趙委員長在內的6名戰略強化委員和杭州亞運會國家代表隊主教練柳仲逸參加了當天的會議。戰略強化委員會計劃在本月末發表杭州亞運會代表隊的預備名單後，在6月份發表最終大名單。

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