“三星考慮將Galaxy搜索引擎更換為微軟‘Bing’”……谷歌感到“恐慌”. April. 18, 2023 07:57. by 南慧貞記者•池民九記者 namduck2@donga.com,warum@donga.com. 以美國Open AI的“ChatGPT”為代表的生成型人工智能（AI）技術正在全球信息技術（IT）生態界引起地殼變動。有觀測認為，三星電子在移動領域與谷歌持續13年的“搜索服務”同盟關系將發生變化，雲端及社交網絡服務（SNS）企業正陸續向生成型AI市場發起挑戰。 《紐約時報》（NYT）16日（當地時間）報道稱，三星電子正在研究把搭載在Galaxy智能手機上的基本搜索服務，用微軟（MS）的“Bing”代替谷歌搜索引擎的方案。《紐約時報》評價說：“谷歌搜索事業出現了第壹條潛在的裂痕。” 三星電子在2010年以後推出的智能手機上使用了谷歌操作系統（OS）安卓（Androi誒），將谷歌搜索服務作為基本應用程序（APP）搭載。據市場調查企業StatCounter透露，谷歌是全球搜索市場中去年占有率93%的第壹大企業。 但是最近隨著微軟的搜索服務“Bing”使用Open AI的最新大規模語言模型（LLM）“GPT-4”，情況發生了變化。有評價認為，用戶可以替換搜索市場第壹大運營商谷歌，思考便利性高的新備選方案的環境生成了。 IT業界認為，谷歌的搜索市場頭名地位出現震蕩可能比當初預想的要快。谷歌在美國和英國等部分地區有限地公開了基於AI的對話型服務“Bard”。 據悉，三星電子內部正在討論多種與谷歌、微軟的合作方案。國內IT業界相關人士表示：“考慮到三星電子和谷歌的長期合作關系等，將搜索服務完全換成微軟並不是壹件容易的事情。”據悉，三星電子將谷歌的搜索服務應用到Galaxy智能手機上，每年需支付30億美元（約3.93萬億韓元），因此，如果三星電子更換搜索服務，預計對谷歌的銷售額也會產生不小的影響。 據悉，感到危機的谷歌為了將AI功能快速應用到搜索服務上，正在進行多種項目。有160名職員參與的“Magi”項目就是代表性的例子。谷歌的目標是開發結合現有搜索結果和AI的回答的服務，最早將於下月公開該服務。此外還制定了到年末為止確保3000萬名用戶的目標。 不僅是谷歌和微軟，多家美國尖端技術企業也紛紛成為追擊者。據《華爾街日報》（WSJ）等媒體報道，特斯拉的創始人、首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克表示，在美國內華達州成為了壹家名為“X.AI Corporation”的企業。據悉，馬斯克聘請了在AI企業DeepMin誒工作後辭職的專家。這就是為什麽有人推測“X.AI Corporation”將展開對抗Open AI的事業的原因。 馬斯克此前壹直主張停止開發淩駕於GPT-4的生成型AI技術，但相關業界分析說，被Open AI和微軟奪走AI市場主導權的馬斯克為了爭取追趕的時間，或將恢復開發進程。 亞馬遜網絡服務（AWS）13日也以預覽形式推出了大規模語言模型“Titan”和以此為基礎的生成型AI企業用雲服務“Bedrock”。Bedrock像ChatGPT壹樣具有生成條形文字的功能，是企業可以自行開發AI或提高性能的服務。Meta（前Facebook）5日通過官方博客公開了可以在照片和視頻中分割圖像的AI模型“SAM”。該服務可以單獨識別照片中的多個項目，並將其用於虛擬現實（VR）等。

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