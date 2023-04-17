朝鮮警備艇越過西部海域「北方界線」……在韓國軍隊警告射擊後撤退. April. 17, 2023 07:55. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hj@donga.com. 朝鮮一艘警備艇15日不顧韓方警告廣播越過白翎島附近的「北方界線（NLL）」，但在受到警告射擊後撤退。自尹錫悅政府上臺以來，朝鮮警備艇越過西部海域「北方界線」尚屬首次。 有人提出，朝鮮單方面切斷南北共同聯絡事務所和軍隊通信線路，並在繼挑釁發射「火星-18」型固體燃料發動機洲際彈道導彈後，又試探韓國軍隊的警戒態勢，有可能是在試圖在西部海域「北方界線」一帶製造緊張局勢。 據韓國軍聯合參謀本部16日透露，15日上午11時左右，朝鮮一艘警備艇在白翎島東北方向4-5公裏海域侵犯了「北方界線」。韓國軍的虎頭海雕級高速艇對南下的朝鮮警備艇進行了10多次警告廣播。盡管如此，朝鮮警備艇仍然越過「北方界線」，韓方用10發40毫米機關炮進行了警告射擊。韓國軍方相關人士表示：「警告射擊之後，朝鮮警備艇立即撤退。」韓國軍方不排除朝鮮警備艇在查處中國漁船的過程中偶然越線以及為進行局部挑釁而故意越線的可能性。

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