李昌鏞：「上半年通脹率預計為4%以下，下半年為3%左右」. April. 17, 2023 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韓國銀行總裁李昌鏞（照片）就今後的基準利率表示，「物價途徑是最重要的因素」，將以物價途徑為基礎做出決定。對於韓國經濟，他預測下半年半導體景氣和中國經濟復蘇正式開始後，將呈現上升趨勢。 李昌鏞為出席二十國集團（G20）央行行長會議及國際貨幣基金組織-世界銀行春季大會而前來美國，當地時間14日在常駐記者座談會上表示：「預計今年的物價路徑上半年將進入3%-4%之間，下半年將達到3%出頭。」3月份消費者物價指數同比上漲4.2%。李昌鏞表示：「由於國際油價、美國貨幣政策變化等（物價途徑）存在不確定性，所以要考慮上調利率的可能性，根據物價途徑進行判斷。」 關於今年韓國經濟，李昌鏞預測，隨著中國經濟復蘇，韓國經濟上半年低迷，下半年將復蘇，成為「上低下高」。他表示：「如果三星電子減產（半導體）等（世界半導體）庫存減少，那麽從下半年開始半導體景氣將會好轉。期待下半年中國遊客的增加和對中國的出口擴大。」 李昌鏞在被問及「為應對銀行擠兌（大規模提款事態），是否有必要進行銀行擔保資產管理」時表示：「從目前（韓國的）數字（銀行發展）速度來看，有必要討論是否應該提高（銀行）擔保水平。」他還說，「全球金融危機後雖然建立了監督體製，但由於數字銀行，其有效性明顯下降。社交媒體等不會給時間收拾（問題）」，強調有必要迅速做好準備，避免發生第二個矽谷銀行事態。

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