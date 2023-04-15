手握「新洲際導彈」的金正恩：「讓敵人不安和恐懼」……要製定總體封鎖政策. April. 15, 2023 08:30. . 朝鮮昨天表示，成功試射了使用固體燃料的洲際彈道導彈「火星炮-18」型。朝鮮媒體報道說，在前一天實施的固體燃料洲際導彈發射中，還確認了將一級推進器設定為正常角度、二級和三級設定為高角度等調節導彈軌道、速度和距離的變軌機動技術。朝鮮國務委員長金正恩威脅說：「我們將始終對敵人進行致命、攻擊性的應對，讓敵人陷入極度的不安和恐懼之中。」 朝鮮的新型固體燃料洲際導彈正如他們所說的那樣，作為「共和國戰略武力具有前景的核心主力手段」，意味著朝核威脅進入了接近其頂點的新局面。因為使用固體燃料可以隨時隨地秘密發射瞄準美國本土的洲際導彈，使通過事前探測的先發製人打擊（殺傷鏈）能力變得無力，而且通過改變發射角度進行變軌飛行，使導彈防禦體系也無法發揮應有的作用，具備了威脅性打擊手段。 今後，朝鮮為了固體燃料的高度化和單分離精密化，不僅會追加發射「火星炮-18」型，還會全力開發事實上處於最終完成階段的多彈頭分導重返大氣層運載工具（MIRV）。朝鮮今天迎來「太陽節（金日成生日）」展開大規模的對內外宣傳戰，同時預告到本月末為止的軍事偵察衛星發射、隨時可能進行的第七次核試驗，甚至有可能繼續保持把遠程導彈發射到太平洋等高強度挑釁的這種勢頭。 如此氣焰囂張的朝鮮攻勢性挑釁只能進一步提高韓半島的緊張和對抗水平。此前，朝鮮之所以能夠迅速發展核和導彈能力，也是利用美中戰略競爭和烏克蘭戰爭引發的世界對抗氛圍，在中俄的庇護下肆無忌憚地進行挑釁的結果。今後，朝鮮很有可能趁著這種新冷戰的潮流，以中俄獨裁國家的行動隊長自居，采取更加好戰的態度。 如果朝鮮不改變這種對決態度，任何無核化戰略和實用性的對朝政策都將無濟於事。現在應該從根本上重新研究現有的對朝接近法。需要超越通過韓美同盟和韓美日合作加強擴張抑製力的軍事水平，需要外交、經濟等全方位封鎖朝鮮的總體長期戰略。特別是應該通過使朝鮮與中俄斷絕關系的精巧的策略，讓其感受到孤立的痛苦。期待在本月底的韓美首腦會談上出現新的戰略藍圖。

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