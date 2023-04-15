坦帕灣隊取得開季13連勝，距創造MLB新歷史僅壹步之遙. April. 15, 2023 08:30. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 坦帕灣閃電隊追平了美國職業棒球大聯盟（MLB）開季以後的最多連勝記錄。 坦帕灣閃電隊在14日的主場比賽中以9比3反敗為勝，從揭幕戰開始連續13場比賽都取得了勝利。自MLB確立目前兩大聯賽體制的1901年以來，在賽季開始之後取得13連勝的球隊只有1982年的亞特蘭大勇士隊和1987年的密爾沃基釀酒人隊。如果坦帕灣隊能在15日對陣多倫多藍鳥隊的客場比賽中獲勝，將成為“現代MLB歷史上”首支取得開季14連勝的球隊。 MLB事務局在整理1969年聯賽歷史時，把與目前的國家聯盟（NL）、美國聯盟（AL）壹起存在於19世紀的美國協會（AA）、聯合協會（UA）、聯邦聯盟（FL）、球員聯盟（PL）也賦予了“美國職業棒球大聯盟”的地位。 如果將範圍擴大到以上這些聯盟，“聖路易斯默隆斯”在UA創立第壹個賽季的1884年曾取得過開季20連勝。但是UA在開幕兩個月不到的時間內，8支球隊中有2支球隊中斷了運營，最終在壹個賽季之後就銷聲匿跡了。因此，在討論MLB歷史時，也有不少人將UA排除在外。 在韓國和日本職業棒球隊中，沒有壹支球隊能夠比坦帕灣閃電隊保持更多的連勝場次。在韓國，三星隊和SSG隊分別在2003年去年創下了10連勝紀錄。在日本聯賽，西鐵隊（現西武隊）和中日龍隊分別在1954年和1999年取得了開季11連勝。 13連勝也是1998年創團的坦帕灣隊的隊史最長連勝記錄。坦帕灣隊主教練凱文•凱西表示：“這是壹件非常了不起的事情。實現這些事情的時候，選手們的表現確實很好。現在完全沒有覺得不好的部分。” 相反，波士頓紅襪隊在坦帕灣的主場特羅菲卡球場蒙受了不光彩，球隊在開季後已經連續輸掉了13場比賽。因當天的失利而跌至AL東部賽區最末位的波士頓紅襪隊，上壹次在該球場取得勝利還要追溯至去年4月23日。

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