尹錫悅政府的第一份統一白皮書，把「韓半島無核化」改為「朝鮮無核化」. April. 15, 2023 08:31. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 尹錫悅政府上臺後首次發布的統一白皮書中正式使用了「朝鮮無核化」一詞。文在寅政府執政時曾表述為「韓半島無核化」，但此次明確表示無核化的主體是朝鮮。韓國政府一名官員表示：「朝鮮公然提高核和導彈威脅水平，因此向朝鮮發出了施壓性信息，要求朝鮮表現出真誠的無核化意誌。」 統一部14日發布了包含「朝鮮無核化」等表述的《2023統一白皮書》。白皮書從第一章開始就指出：「朝鮮在經濟長期困難的情況下，持續進行核、導彈威脅和挑釁，加重了韓半島的安保不安。」白皮書還包括「將堅決應對朝鮮的挑釁」「不會容忍朝鮮的核威脅或武力挑釁」等反映韓國政府強硬應對原則和基調的表述。文在寅政府時期發布的《2022統一白皮書》中沒有「挑釁」等表述。相反，盡管朝鮮發射了彈道導彈，白皮書仍然是「沒有引發高度緊張」的表述。 在今年的白皮書中，用「美朝」一詞代替了之前主要使用的「朝美」一詞。統一部副發言人李孝貞（音）在當天的新聞發布會上說明更改背景時說：「專家們在核校過程中認為，最好統一用詞（為美朝）。」 白皮書還著重介紹了朝鮮人權問題。白皮書強調：「在對朝政策上，把改善朝鮮居民的人權作為最優先課題之一來推進。」朝鮮人權問題在上次白皮書中出現在第3章第4節，但這次被安排到了第2章第1節。統一部在上個月31日發行的朝鮮人權報告書也詳細介紹了最近入境的「脫北者」的人權受侵害情況等。當時的報告是2016年製定《朝鮮人權法》後時隔7年公開出版的。統一部長官權寧世在發刊詞中表示：「要堂堂正正地面對朝鮮的挑釁，以長遠的呼吸冷靜地開啟新的統一大韓民國的未來。」

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