動搖同盟的21歲美國一等兵……因泄密被捕. April. 15, 2023 08:31. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國機密文件泄露事件的嫌疑人、美國空軍國民衛隊所屬的情報兵傑克•特謝拉（21歲，照片）當地時間13日在東北部馬薩諸塞州北戴頓突然被捕。這距離6日《紐約時報》等媒體報道文件外泄事實被公開正好一周。隨著他的被捕，文件泄露的經過、目的、真偽、是否有共犯等調查也將加快步伐。但是，隨著美國最新一級機密被20多歲士兵泄露的事實被曝光，對美國漏洞百出的保安體系的批評也日益高漲。 美國司法部長加蘭當天召開緊急記者會表示，「聯邦調查局特工逮捕了擅自泄露和傳送機密情報的嫌疑人特謝拉，將以『違反《間諜法》』等罪名起訴他」。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體預測，特謝拉最快將於14日出席馬薩諸塞州聯邦地方法院，並進入起訴人員審理程序。 根據間諜法，每個泄露的機密文件最多可被判處10年徒刑。也就是說，泄露300多件文件的人，從算術上看，不能排除被判數百年以上重刑的可能性。 當天逮捕特謝拉仿佛是一場軍事行動。聯邦調查局派遣6名使用裝甲車、自動步槍等全副武裝的要員到特謝拉母親的住宅，逮捕了他。CNN等美國媒體也現場直播了逮捕過程。 特謝拉是在馬薩諸塞州國民軍「102情報飛行團」工作的一等兵。雖然軍銜較低，但作為軍事通信網絡負責人，可以連接美國從全世界收集的機密情報聚集的「世界情報溝通系統（JWICS）」，因此有可能盜取文件。他在聊天平臺「Discord」內十多歲軍事YouTube使用者較多的名為「Thug Shaker Central」的聊天室中作為「房主」活動，從去年起泄露了300多件機密文件。 他所在的州國民軍平時接受各州州長的指揮，負責地區內災難、災害應對、治安維持等工作；在戰時接受聯邦政府的統率，負責美國正規軍的部分職能。對韓國等同盟進行竊聽、監聽的情況、朝鮮和中國的戰鬥力情報、烏克蘭戰爭局勢等美國最新機密文件不是由美國正規軍、而是預備部隊性質的基層士兵被泄露，從這一點來看，泄露事態的後續影響也將持續很長一段時間。

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