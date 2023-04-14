土耳其大地震，地塊移動了6.6米. April. 14, 2023 07:44. by 高宰元=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 有分析稱，2月發生土耳其大地震後，土耳其西北部的地塊向西南方向移動，東南部土地向東北方向移動。韓國研究組分析說，受斷層沿著板塊邊界水平移動的“左水向位移”的影響，土地最多移動了6.6米左右。 韓國地質資源研究院（KIGAM）地質災害研究本部長宋錫九及其帶領研究組13日發行了包含上述分析的《KIGAM國外地震研究現狀》。此次分析引入了遙感（遠程傳感）技術。這是利用具有約4米空間分辨率的歐洲航天局（ESA）的衛星“哨兵-1”和“哨兵-2”的觀測資料，分析地震導致的地表變形得出的。 2月土耳其地震的震級為7.8級。土耳其位於安納托利亞板塊。北方的北安納托利亞斷層與歐亞大陸板塊相連，東南方的東安納托利亞斷層與阿拉伯板塊相連。沿著兩個斷層發生了大地震。據美國地質調查局（USGS）分析，此次地震發生了長達470公裏的地表破裂。 地表破裂是由於地震的斷層運動，斷層暴露在地表上的現象。通常發生在6.0級以上的強烈地震中。據研究組分析，由於該地表破裂，在東安納托利亞斷層南部地區水平方向最多移動了3.8米，北部地區水平方向最多移動了5.7米左右。研究組表示：“該分析與海外研究組的研究壹致。” 此外，研究組還表示，由於地震，聞慶和江陵的地下水水位分別上升了約7厘米和3厘米。宋本部長表示：“這是利用在地質災害研究領域不斷擴大的遙感技術的事例，期待其能作為減少災害的核心技術。”

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