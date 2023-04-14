朝鮮發射「固體燃料洲際導彈」……韓美應表現出遏製核問題的非常決心. April. 14, 2023 07:44. . 朝鮮昨天上午在平壤附近向東部海域發射了中遠程彈道導彈。這一導彈從移動式發射車輛上以高角度發射，最高高度達到2000公裏，飛行距離為1000公裏。如果發射正常，可以飛行3000-4000公裏，打擊美國關島基地。韓國軍方相關人士表示，「據判斷，朝鮮發射的是新系統的中程導彈或洲際導彈」，暗示朝鮮可能試射了2月閱兵式上公開的新型固體燃料洲際導彈。 如果距離「太陽節」還有兩天的此次發射被確認為固體燃料洲際導彈試驗，就說明朝鮮實際上已經進入了完成核武裝體製的最終關口。朝鮮已經在各種短程導彈上使用了固體燃料，但在需要二級和三級火箭的遠程導彈上使用的是液體燃料。液體燃料洲際導彈需要時間移動和註入燃料，因此能夠事先捕捉到發射征兆，但固體燃料洲際導彈像安裝電池一樣隨時安裝燃料並立即發射，因此很難事先捕捉到，更具有威脅性。也就是說，韓美對朝鮮的「先發製人打擊」實際上已無法發揮應有的作用。 朝鮮繼最近公開「火山-31」型戰術核彈頭和核魚雷水中爆炸試驗後，此次又進行固體燃料洲際導彈挑釁，也是為了展示針對美國的突襲核打擊能力的迅速發展而進行的武力示威。但是，此次發射有可能在試驗全部三段固體推進洲際導彈之前進行了兩段推進器試驗，因此，今後將致力於通過追加試驗發射，證明具備多彈頭能力的美國本土全境打擊能力。 這種導彈能力的高度化將引發韓美共同的緊急應對。因為從短程到遠程，只要金正恩一句命令，隨時隨地都可以發射的體製，就不能再以尖端監視和偵察能力而自豪。不僅如此，固體燃料洲際導彈，對於美國來說也不是遠隔重洋的韓半島的事情，而是迫在眉睫的事情。因此，必須提高警惕和緊迫感，采取果斷的對策。 韓美以本月底尹錫悅總統對美國進行國事訪問為契機，正在謀求劃時代地提高對朝核延伸威懾執行力的方案。僅通過戰略轟炸機和航空母艦等美國戰略資產在韓半島展開的武力示威存在局限性，因此，韓美應共同策劃並實施核武器運營，建立堅固的常時核遏製體製。只有這樣，盲目的核挑釁會導致金正恩政權的滅亡的嚴重警告才會奏效。

한국어