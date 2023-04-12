“因最佳射手的壓迫感，無法展現‘真正的孫興慜’，必須克服難關”. April. 12, 2023 08:00. by 金正勛記者 hun@donga.com. “随着人们对我的期待越来越大，我感到了负担。” 孙兴慜（31岁•托特纳姆热刺队•照片）在英格兰足球超级联赛（EPL）中作为亚洲球员首次攻入100粒进球，对于本赛季未能达到预期的得分能力他表示，负担和压力产生了影响。但是同时他也表示，不管理由是什么，因为没能展现出最佳的竞技水平，所以不会辩解。 孙兴慜10日（当地时间）在接受英国媒体《标准晚报》采访时表示，“上赛季非常梦幻。成为射手王是魔法般的瞬间，给我带来了巨大的自信”，“新赛季开始后，所有人都对我说‘SONNY（孙兴慜的爱称）成为了射手王’，期待他能够表现出巨大的活跃，并受到了更多的关注，压力也很大。”孙兴慜在上赛季英超联赛中攻入23球，与穆罕默德•萨拉赫（31岁•利物浦）一起成为共同得分王。他是首位荣登英超射手王的亚洲球员。 孙兴慜在8日与布莱顿队的比赛中，创下了个人英超联赛第100个进球，也是本赛季的第7粒进球。与上赛季的得分能力相比，差距很大。孙兴慜除了进军英超的2015~2016赛季（4球）之外，到上赛季为止连续6个赛季攻入两位数进球。孙兴慜表示，“如果想就本赛季的竞技水平找借口，真的有很多。但是我不是那种辩解说‘那不是我真正的样子’的类型”，“承认没能展现出最好的竞技水平。”他还说，“我喜欢压力，想战胜压力”，“我不是完美的球员。虽然已经30多岁，但仍然可以发展。” 孙兴慜所属的托特纳姆热刺队本赛季还剩下8场比赛。孙兴慜在上赛季联赛最后8场比赛中攻入9球，戏剧性地捧起了金靴（EPL最佳射手奖杯）。孙兴慜如果在本赛季再攻入3球，将连续7个赛季取得两位数的进球。孙兴慜表示，“今后剩下的联赛最后8场比赛对我和球队非常重要”，“在英超联赛中攻入100球是一件非常帅的事情，但重要的是球队取得3分。希望自己继续保持稳定的竞技状态，尽可能多地给球队带来帮助。” 截至11日，托特纳姆热刺队积53分（16胜5平9负），排在联赛积分榜第5位。落后少赛一场的第4名曼联队（56分）3分。在英超联赛中，只有前4名才能参加下赛季的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛。

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