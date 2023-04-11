活躍在海外的創業企業中，選擇國外而不是國內創業的原因. April. 11, 2023 07:45. . 據統計，在海外活躍的韓國創業企業中，有壹半左右是在當地而不是在韓國創業。這是KOTRA對去年進軍29個國家的259家韓國創業企業進行分析後得出的結果。沒有韓國母公司直接在海外開始創業的創業比重每年都在急劇增加。擁有奇特創意和新技術的新生企業在韓國沒有培養創業夢想，而是去了海外。 就連在韓國創業的初創企業也想出國，也與此不無關系。韓國貿易協會去年的問卷調查中，國內每4家創業企業中就有1家回答稱正在考慮轉移到海外。據說，這是因為阻礙創業企業革新和成長的“國內限制”。韓國國內首次演示市中心無人駕駛的創業公司“Thor Driver”受到限制的束縛而選擇前往美國是在2017年，但現在也沒有什麽變化。 歷屆政府都高呼打破規制，但踐踏創業萌芽的貧瘠環境依然如故。雖然具備出色的醫療團隊和信息技術能力，但遠程醫療仍然是非法的，共享住宿、乘車共享等在海外非常活躍、但在韓國受到限制的新事業不止壹兩個。以平臺為基礎的創業企業因醫療、稅務、房地產等利益集團的反對而陷入苦戰。據悉，最近5年間，平均每天有2.7件議員立法案被分類為限制。 因此，即使有人分析說，世界100大獨角獸的壹半在韓國無法正常開展事業，也毫不奇怪。去年青年創業支援公益財團峨山分享財團的分析結果顯示，12家海外獨角獸公司被各種限制和程序所束縛，在韓國根本不可能開展事業，43家企業可以有限制地進行。韓國的情況是，即使具備同樣的技術能力，但由於苛刻的許可標準和程序，僅技術實證和商用化就需要1個月的時間。接受《東亞日報》采訪組采訪的4名創業公司代表也表示：“即使重新創業，也會選擇外國，而不是韓國。” 創業公司是成長為全球企業的潛在候選人。在美中技術霸權競爭加劇的危機時代，以革新技術為基礎的創業企業才能成為創造韓國未來食物的跳板。應該引進從進入壁壘到極少數禁止項目之外，其余全部允許的“負面清單”，盡快整頓限制，讓有潛力的創業企業從“限制沙盒”中走出來，順利進行事業。規制革新越是延遲，革新技術和創意性企業家精神就越會在韓國失去立足之地。

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