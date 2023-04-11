“艾美獎最佳男主角”李政宰：“誰能拒絕《星球大戰》”. April. 11, 2023 07:45. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 去年作為亞洲演員首次獲得艾美獎最佳男主角獎的演員李政宰（52歲）將在《星球大戰》新系列《追隨者（The Acolyte）》中變身為絕地大師（Master Jedi）。10日，據經紀公司Artist Company透露，李政宰7日（當地時間）參加了在英國倫敦舉行的“星球大戰名人展”，並表示將在明年迪士尼Plus公開的《追隨者》中飾演絕地大師壹角。 李政宰當天表示：“我的母語不是英語。如果不是《星球大戰》系列，我肯定會拒絕的。但是誰能拒絕《星球大戰》呢？“他接著說，“在動作場面中，第壹次抓住光劍的時候非常激動”，“這將是迄今為止《星球大戰》中最有趣的故事。” 絕地大師是使用光劍的宇宙劍術技師，也是擅長機械工學的學者。 《追隨者》主要講述電影《星球大戰：小插曲1-看不見的危險》（1999年）100年前發生的故事，共8集。以共和國時代末期為背景，講述了銀河系的黑暗秘密和重新掘起的邪惡勢力的故事。該片導演兼編劇萊絲利•海德蘭得表示：“我想挖掘《星球大戰》的宇宙，從惡徒們的角度講出我非常愛的世界故事”，“希望表現《冰雪奇緣》和《殺死比爾》混合的感覺。” 東方面孔演員飾演絕地大師在擴大《星球大戰》多樣性方面具有重大意義。絕地大師的弟子帕達萬壹角由黑人演員阿曼德拉•斯坦伯格飾演。美國電影雜誌《Collider》報道說：“此次系列片展示了最多樣化人種的演員陣容，將打破《星球大戰》的傳統。”《最後期限》表示：“這部影片將是壹部以亞洲演員和黑人為主演的罕見系列影片。”

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