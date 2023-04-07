美國眾議院議長聲稱“將增加對臺灣的武器銷售”…… 中國政府反駁稱“當心引火燒身”. April. 07, 2023 08:02. by 華盛頓=文炳基 常駐記者、北京=金基龍 常駐記者 weappon@donga.com. 正在訪美的中國臺灣地區領導人蔡英文當地時間5日在加利福尼亞州西米谷的“羅納德-裏根總統圖書館”會見了美國權力排名第三的眾議院議長凱文•麥卡錫。這是自1979年美國與中國建交、與臺灣斷交後，臺灣地區領導人時隔44年首次在美國本土會見眾議院議長。中國政府對此表示強烈反對，並表示：“將堅決采取強有力的措施。如果美國想利用臺灣控制中國，當心引火燒身。” 麥卡錫議長在當天的會晤中表示：“應該及時對臺灣進行武器銷售”，並表示將增加武器銷售，提前銷售時間。蔡英文也表示“臺灣和美國在壹起的時候會變得更強”，並提到了論語中的“德不孤，必有鄰（有道德的人是不會孤單的，壹定有誌同道合的人來和他相伴）”的字句。美國執政的民主黨和在野黨的10多名共和黨議員也壹同出席了當天的會談，表現出了美國社會對臺灣的超黨派支持。 中國外交部、國防部、國務院臺灣辦公室、全國人民代表大會（全國人大）外事委員會、中國駐美大使館等五部同時發表聲明，表示強烈反對。特別是與去年8月時任美國眾議院議長南希•佩洛西訪問臺灣時壹樣，強化了對臺灣的軍事威脅。人民解放軍5日出動航空母艦“山東艦”，部署在距離臺灣東部370公裏的地方。

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