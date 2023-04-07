本澤馬的復仇血戰，在巴薩主場上演帽子戲法 助球隊晉級國王杯決賽. April. 07, 2023 08:01. by 金培中 wanted@donga.com. 卡裏姆•本澤馬（皇家馬德裏隊）連續兩場比賽上演帽子戲法（壹場比賽中攻入三球）。皇家馬德裏隊擊敗老對手巴塞羅那隊，進入了西班牙國王杯決賽。 6日，皇家馬德裏隊在與巴塞羅那隊的2022~2023賽季國王杯半決賽第2回合客場比賽中，以4比0大勝巴塞羅那隊。上月3日，在主場進行的首回合比賽中以0比1負於巴塞羅那的皇家馬德裏隊，以兩回合總比分4比1進入了最後的決賽。自2014年以後時隔9年再次進入國王杯決賽的皇家馬德裏隊將於下月7日面對奧薩蘇納隊挑戰該大賽第20個冠軍。國王杯歷史奪冠次數最多的球隊是曾31次登鼎的巴塞羅那隊。 在與巴塞羅那的“西班牙國家德比”比賽中，最近連續3場比賽敗北的皇家馬德裏隊憑借本澤馬的出色發揮，成功壹雪前恥。本澤馬在球隊1比0領先的下半場第5分鐘，利用瞄準球門角落的射門再次攻入壹球，之後在下半場第13分鐘攻入點球，並在下半場第35分鐘用右腳射門完成了帽子戲法。 在2日與皇家巴拉多利德隊的聯賽比賽中，本澤馬上演帽子戲法帶領球隊以6比0大勝對手，時隔4天之後，連續兩場比賽上演帽子戲法。本澤馬成為繼普什卡什•費倫茨之後時隔60年在巴塞羅那主場坎諾普上演帽子戲法的皇家馬德裏隊球員。這也是繼1995年的伊萬•薩莫拉諾之後，皇馬球員時隔28年再次面對巴塞羅那上演帽子戲法。 在當天的比賽中，巴塞羅那隊的主場球迷們還高喊了梅西（巴黎聖日耳曼隊）的名字。西班牙媒體《西班牙足球》報道說：“巴塞羅那球迷對梅西重返球隊的可能性興奮不已，在上半場第10分鐘和下半場第10分鐘大聲喊出了梅西的名字。”2004年在巴塞羅那首次進入職業聯賽的梅西，截止到2021年6月壹直在巴塞羅那效力，在778場比賽中攻入672球，助攻269次。梅西於2021年8月轉會至巴黎聖日耳曼隊（法國）。最近，隨著梅西與巴黎聖日耳曼隊的續約協商失敗的消息傳開，有傳聞稱梅西將重返巴塞羅那。

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