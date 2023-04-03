發生在首爾江南住宅區中心的綁架殺人事件. April. 03, 2023 07:57. . 在首爾市江南區驛三洞公寓園區前，發生了正在回家的40多歲女性被可疑者綁架並殺害的事件。3名綁架犯在犯罪兩天後的3月31日全部被警方逮捕，但此前他們已殺害並遺棄了受害者。警方公開的附近閉路電視視頻中，武裝分子將拼命抵抗的受害者拉走，帶她坐上了事先準備好的汽車。 此次事件從多方面都令人震驚。因為綁架事件經常發生，但殺人事件很少發生，而且發生綁架事件的場所是江南中心700戶規模的公寓園區入口。雖然犯罪時間臨近午夜，但在首爾最安全的居住地區遭到綁架也束手無策，聽到消息的市民們只能感到驚訝。 更何況，雖然目擊者撥打112報警的速度非常迅速，但未能阻止受害，因此令人惋惜。3月29日晚11時46分事件發生3分鐘後，接到了112報警，稱“可疑者好像綁架了女性”，警方在事件發生7分鐘後抵達現場，以監控錄像等為基礎，查明了犯罪車輛號碼。但是下達犯罪車輛統壹通緝令是在第二天0點56分。雖然警方表示，由於舉報者所說的車型不同，為了確認而推遲，但初期應對是否妥當，還需要進壹步調查。綁匪將受害者監禁1小時40分鐘後將其殺害，並遺棄在大田市大清壩附近。在接到112報警後，有必要調查全國範圍內的警察配合和盤問措施是否到位。 據悉，警方掌握了追加共犯把包括被害者地址在內的個人信息轉交給綁架者的情況，正在進行調查。如果沒有共犯，與被害人關系不密切或素未謀面的綁架犯很難查出被害人的居住地。對非法泄露個人信息的行為也要追究嚴重的責任。 因新冠疫情封鎖而壹度平靜的各種犯罪再次增加。逮捕、監禁事件也從2017年的1165件增加到2021年的1439件，僅去年上半年就發生了708件。上個月還發生了把分手後的女朋友從首爾市江南區強制帶到京畿道金浦市進行監禁的事件。要加強居住區巡查，全面檢查舉報犯罪後的應對體系和協查體系，做到住哪兒都能放心走夜路。

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