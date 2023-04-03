金玟哉再次道歉：“興慜哥，對不起誤會妳了”. April. 03, 2023 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國國家足球隊後衛金玟哉（27歲•那不勒斯隊）就與國家隊前輩兼隊長孫興慜（31歲•托特納姆熱刺隊）相互取關社交媒體賬戶壹事表示道歉。 金玟哉1日通過經紀公司發表了立場，並表：“是我考慮不周。做錯了。興慜哥在代表隊集合結束後常常會發表這樣的文章，但是因為我前壹天的采訪言論，我誤會了，所以做出了超出常識的行為”，“已經聯系了興慜哥並道歉，現在我想向他再次道歉。” 金玟哉自己提及的“超出常識的行動”是指與孫興慜壹度相互取關社交媒體賬戶，這是出於自己的誤會。上月28日在首爾世界杯體育場舉行的與烏拉圭的A級比賽（國家對抗賽）後，金玟哉在共同采訪區表示：“現在有點累，精神方面也處於崩潰狀態”，“現在比起國家隊，只想在所屬俱樂部集中精力。”該發言傳開後，球迷們紛紛批評說“輕視國家隊的重量”。 孫興慜在與烏拉圭的A級比賽結束後，在自己的社交媒體上留言稱，“能為國家效力壹直感到驕傲和榮幸。”金玟哉誤會這篇文章與自己在共同采訪區域的發言有關，因此取關了孫興慜的社交媒體賬戶。現在兩位球員的賬號又回到了相互關註的狀態。 另外，1996年出生的金玟哉對於所謂的“96年出生壹代”在國家隊內建立幫派的傳聞表示：“明確告訴大家這不是事實。這部分真是讓人驚慌失措。”

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