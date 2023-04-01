拜登：“應恢復特朗普時期放寬的銀行管制措施”. April. 01, 2023 08:01. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 美國中小型銀行矽谷銀行（SVB）破產後，世界各地的銀行界危機正在加劇，美國總統拜登表示，將對資產超過1000億美元（約130萬億韓元）的大型銀行加強管制。財務部長珍妮特•耶倫也加入到限制虛擬貨幣、對沖基金等所謂的“影子金融”的行列中。 白宮上月30日（當地時間）通過報道資料表示，“應該恢復特朗普前政府時期放寬的管制措施”，並表示對於資產超過1000億美元的銀行，也應加強其應對危機狀況時的流動性及資本比率，並接受當局的年度審查。 2008年世界金融危機後，美國大幅強化了對資產超過500億美元的銀行的監督標準。2018年，特朗普政府將這壹標準大幅提高至2500億美元。這意味著再次下調至1000億美元，勒緊監管的韁繩。 耶倫部長也在同壹天的演講中表示支持總統的見解，並表示：“要查看壹下（前政府時期的）規制緩解是不是太過分了。”因為，雖然加強管制會增加企業的費用負擔，但適當的規制帶來的費用與金融危機時支付的費用相比微不足道。特別是她還強調了限制貨幣市場基金（MMF）、對沖基金、虛擬貨幣等“影子金融”的必要性。

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