擴大半導體投資稅額減免力度的《K芯片法》在全體會議上通過. March. 31, 2023 08:03. by 崔惠? herstory@donga.com. 提高半導體等國家戰略產業設施投資的稅額減免率的《K芯片法》（租稅特例限制法修訂案）30日在國會全體會議上通過了。當天還通過了向個人投資用國債提供稅務優惠的內容。 企劃財政部表示，在當天的國會全體會議上通過了以在半導體等國家戰略產業進行設備投資時擴大稅額減免優惠為內容的《租稅特例限制法修訂案》（以下《租特法》）。根據《租特法》，國家戰略技術包括半導體、二次電池、疫苗、顯示器、電動汽車等未來型移動手段。該領域的大企業和中堅企業的稅額減免率將從現行的8%擴大到15%，中小企業的稅額減免率將從16%擴大到25%。企劃財政部解釋說：“通過對半導體投資給予最多25%的稅額減免優惠，與美國等半導體強國相比，可以提供世界最高水平的稅制支援。” 對於之前3年間年均投資金額對比投資增加部分，今年還將提供10%的臨時投資稅額減免優惠。因此，大企業及中堅企業最多可獲得25%、中小企業可獲得35%的投資稅額減免。通過臨時投資稅額減免，新增長、源泉技術稅額減免率將上調至大企業6%、中堅企業10%、中小企業18%等。例如，如果每年向新增長、源泉技術事業化設施投資1萬億韓元規模的大企業A公司追加投資5000億韓元，今年可以得到1700億韓元，明年可以得到1200億韓元的稅額減免，因此提前投資比較有利。 《租特法修訂案》中還包括對個人投資用國債引入稅制支援的內容。到2024年為止，對每年購買1億韓元、共2億韓元的個人投資用國債並持有到到期時產生的利息收入，將按照14%的稅率給予分開收稅優惠。

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