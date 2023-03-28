美國舞臺出道比賽並列位於第7位……柳鮭瀾：“找到感覺了~”. March. 28, 2023 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. 去年以第壹名通過美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽資格考試的柳鮭瀾（22歲）在美國舞臺出道比賽上進入了前10名。 27日，柳鮭瀾在美國亞利桑那州黃金峽谷迷信山高爾夫鄉村俱樂部（72桿）舉行的LPGA巡回賽續航錦標賽最後壹輪第4輪比賽中，減少了1桿。柳鮭瀾最終打出低於標準桿16桿共272桿的成績，排在並列第7位。 在前壹天的第3輪比賽中，柳鮭瀾抓下1個老鷹球和6個小鳥球，打出低於標準桿8桿的成績，落後第壹名壹桿，位居並列第2位。雖然在最後壹輪比賽中試圖反敗為勝，但排名卻下滑了5個名次。柳鮭瀾在賽後表示：“今天想盡最大努力享受比賽，可能是因為太享受比賽了，所以記分卡成績有點可惜”，“能夠在出道比賽的最後壹天在冠軍組比賽本身就非常好。”在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上，柳鮭瀾獲得了2020賽季的新人王，共獲得了5個冠軍。柳鮭瀾說：“在本次大賽開始前，我還在想‘我能做好嗎’。但是在首場比賽中進入了前10名，似乎看到了某種程度的可能性。有了充分的自信。” 在韓國選手方面，參加LPGA巡回賽2年的安娜琳（27歲）最終以低於標準桿18桿共270桿的成績排在第4位，成績最好。在最後壹輪比賽中沒有吞下柏忌，減少了5桿的安娜琳表示：“隨心所欲地進攻，取得了很好的成績。” 繼6日結束的HSBC匯豐世錦賽之後，連續兩場比賽挑戰冠軍的高真榮（28歲）排在並列第5位（低於標準桿17桿，共271桿）。最後壹輪上半場壹度占據並列第壹的高真榮表示，“上半場比賽進展得太好了，所以就自作多情地說‘是不是要奪冠’，但之後又吞下柏忌，集中力下降。再次感受到了這就是高爾夫。” 冠軍由席琳•波蒂爾（30歲•法國）獲得。當天減少四桿的波蒂爾最終以低於標準桿20桿的268桿與喬治婭•霍爾（27歲•英格蘭）同桿，並在延長賽第壹個洞抓住小鳥登上了冠軍寶座。取得第3個冠軍的她，成為了LPGA巡回賽上奪冠最多的法國選手。

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