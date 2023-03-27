打破舞臺-觀眾席界限，觀眾們開始跳舞. March. 27, 2023 07:38. by 李智允記者 leemail@donga.com. 身穿黑色衣服的演員們挽起袖子到胳膊肘發出信號後，觀眾們開始行動起來。觀眾們隨著快節奏的歌曲點頭和腳尖。當演員拉開帷幕指著另壹邊的空間時，觀眾們朝著那個方向走。在分為四個的每個空間裏，“1000年壹次的縫隙中被召喚的四名靈魂”正在等待重新舉行自己的葬禮。 17日在首爾衿川區金娜萊藝術廳演出的《不同層次的層次》是從頭到尾觀眾壹起制作作品的觀眾參與型音樂劇。演出開始前，80多名觀眾聚集在劇場大廳，根據扮演向導的烏鴉角色的演員們的點名入場。觀眾席空空如也，觀眾們無壹遺漏地登上了舞臺。舞臺通過幕布分為4間，雖然看不到其他間，但可以通過歌曲、腳步等聲音相互認知和溝通。 作品沒有臺詞，只通過歌曲展開。像是現代音樂和嘻哈混合在壹起的7首歌曲比起歌詞和旋律，更集中於節奏。觀眾們會全身心地跟著以不情願的方式舉行葬禮的主人公們過著怎樣的生活、如何死去，並觀察自己的人生。舞蹈也很簡單，觀眾不難做到。觀眾可以站著，也可以墊著收到的手絹坐在地上。 作品由今年1月獲得第59屆東亞戲劇獎新概念戲劇獎的劇團《大象在笑》和LG藝術中心共同制作。截止到18日舉行的為期兩天的演出全部售罄。演出將於下月15日至23日移至首爾江西區LG藝術中心首爾U+舞臺舉行。門票價格為4.5萬韓元。

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