“研兒姐姐，妳在看吧”…… 李海仁花滑世錦賽奪銀“韓國花樣滑冰迎來春天”. March. 27, 2023 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. “花滑女王”金研兒（33歲）在2014年索契冬奧會上獲得銀牌後退役。但是金研兒在韓國花樣滑冰上播下的種子在10年多後的今年正式開花。 “研兒Kids”的代表選手李海仁（18歲•世和女子高中）24日在日本埼玉超級競技場舉行的2023國際滑聯（ISU）花樣滑冰世界錦標賽女子單人滑比賽中獲得220.94分（短節目73.62分，自由滑147.32分），摘得了銀牌。她僅以微弱劣勢落後冠軍阪本花織（日本•224.61分）。（另：韓國選手車俊煥獲得2023花樣滑冰世錦賽男單亞軍） 李海仁此次摘得銀牌，是繼金研兒後韓國女單時隔10年再次登上世錦賽領獎臺。金研兒在世界錦標賽上共收獲了6枚獎牌（2金、2銀、2銅）。最後壹枚獎牌是2013年世界錦標賽的金牌。 李海仁在上個月的ISU四大洲錦標賽上也以210.84分獲得了金牌。這也是繼金研兒之後時隔14年再次有韓國女選手登上冠軍寶座。李海仁9歲時觀看了金研兒出演的冰上表演後，決定成為花樣滑冰選手。 不僅是李海仁，金藝林（20歲•檀國大學）、劉永（19歲•修理高中）等選手也在世界舞臺上不斷取得好成績。去年在北京冬奧會上獲得第9名的金藝林在當年的ISU大獎賽第5站NHK獎杯上獲得了金牌。這是繼金研兒之後，韓國女選手首次在大獎賽上奪冠。金藝林在上個月的四大洲錦標賽上繼李海仁之後收獲了銀牌。雖然今年賽季成績多少有些低迷，但劉永在去年世錦賽上也取得了繼金研兒之後的最好成績第5名。 青少年舞臺上的幼苗也在茁壯成長。申智雅（15歲•永同中學）上個月在加拿大艾伯塔省卡爾加裏舉行的青少年世界錦標賽女子單人滑比賽中，以總分201.90分位居第二。繼去年之後，連續2年位居第二。在同屆的冰上舞蹈比賽中，林海娜（19歲）和權葉（22歲）組合獲得銀牌，創造亞洲選手在這壹項目上的突破（登上領獎臺）。 花樣滑冰最強國俄羅斯選手沒有參加此次世錦賽。這是因為俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。但是韓國花樣滑冰在質量和數量上都成長到了超遠過去水準的程度，這是不爭的事實。如果延續現在的氛圍，韓國花樣滑冰在2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會上也很有希望獲得獎牌。

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