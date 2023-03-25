尹錫悅：“永遠銘記對抗朝鮮的西海英雄”……對55名陣亡者壹壹點名. March. 25, 2023 07:55. by 申圭鎭, 全主榮 newjin@donga.com,aimhigh@donga.com. “我要呼喚把守護國家和國民作為自己夢想的永遠的55名海洋男子漢英雄的名字。” 尹錫悅總統24日出席了在國立大田顯忠院舉行的“第8次西海守護日”紀念儀式，發表了上述講話，並點名了第二次延坪海戰（2002年）、天安艦被襲事件（2010年）、延坪島炮擊戰（2010年）55名陣亡者的名字。這是現任總統首次壹壹對陣亡者點名。尹錫悅在點名勇士之前，情緒激動長達26秒，硬咽著說不出話來。他用手捂住鼻子和嘴，低下了頭。據悉，總統夫人金建熙也在尹錫悅點名時流下了眼淚。尹錫悅在紀念詞中表示：“將永遠銘記守護大韓民國自由的偉大英雄們。” 尹錫悅強調：“朝鮮的魯莽挑釁壹定會付出代價。在從延坪海戰、大青海戰、天安艦被襲到延坪島炮擊戰等眾多朝鮮武力挑釁中，韓國海軍和海軍陸戰隊將士們用鮮血守護了‘北方界線’（NLL）和韓國領土。”這是尹錫悅就任後首次公開表示天安艦被襲事件是“朝鮮所為”。 尹錫悅還表示：“針對朝鮮的核武器和導彈技術高度化和挑釁，將劃時代地加強‘韓國型三軸體系’。”在當天的紀念儀式上，尹錫悅共使用了6次“朝鮮的挑釁”的說法。 這與2020年、2021年兩次參加“西海守護日”紀念儀式的前總統文在寅在緬懷勇士時沒有明確使用“朝鮮的挑釁”的說法形成鮮明對比。在2020年紀念儀式上，他還被天安艦46名勇士之壹的已故閔平基（音）上士的母親尹清子（音）女士問到，“天安艦被擊沈是誰所為?” 尹清子當天在與《東亞日報》的通話中表示：“今天看了紀念詞，心裏很痛快。在墓地，尹總統說‘要照顧好自己的身體。讓人感到很安慰”。天安艦生存者預備役戰友會長全俊英（音）表示：“（前任政府時期）因為禮賓問題坐在角落，這次在總統周圍安排了位置等，連細微的部分都費心。”

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