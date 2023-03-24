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朝鮮時代記載的1759年哈雷彗星觀測記錄，將列入聯合國教科文組織名錄
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朝鮮時代記載的1759年哈雷彗星觀測記錄，將列入聯合國教科文組織名錄
Posted March. 24, 2023 07:54
Updated March. 24, 2023 07:54
朝鮮時代記載的1759年哈雷彗星觀測記錄，將列入聯合國教科文組織名錄. March. 24, 2023 07:54. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 朝鮮時代天文觀測記錄《星變測候單子》中記載的1759年哈雷彗星觀測記錄。其中包括彗星的位置、移動路徑、亮度、尾巴的長度等多種信息。 韓國天文研究院提供
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朝鮮時代天文觀測記錄《星變測候單子》中記載的1759年哈雷彗星觀測記錄。其中包括彗星的位置、移動路徑、亮度、尾巴的長度等多種信息。
韓國天文研究院提供
崔智媛記者 jwchoi@donga.com
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