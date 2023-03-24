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朝鮮時代記載的1759年哈雷彗星觀測記錄，將列入聯合國教科文組織名錄

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朝鮮時代記載的1759年哈雷彗星觀測記錄，將列入聯合國教科文組織名錄

Posted March. 24, 2023 07:54   

Updated March. 24, 2023 07:54

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