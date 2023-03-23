美國半導體“防護欄”雖然避免了“最壞事態”，但“追加限制”步履維艱. March. 23, 2023 07:45. . 美國政府公布了以向在本國建設半導體工廠的企業支付補貼為條件的“防護欄”（安全裝置）的詳細規定。其核心內容是，如果得到美國的補貼，今後10年內中國半導體工廠只能增設到5%。因為不是全面禁止，所以算是避免了韓國半導體企業必須停止或撤出中國工廠的最壞情況。但美國決定下月出臺新的半導體出口限制等，提高對中國的牽制力度，因此危機仍在持續。 根據美國商務部21日發表的《防護欄細節規定》，根據《半導體支援法》（芯片法），獲得補貼的企業在今後10年內在中國只能將尖端半導體的生產能力擴大到5%，通用半導體允許達到10%。在中國設有半導體工廠的三星電子和SK海力士屬於上限5%的對象。另外，商務部將生產能力作為晶圓（半導體原板）的標準，對技術沒有限制。有評價稱，由於部分設備擴張或技術升級成為可能，韓國企業減少了很大的憂慮。 但是今後10年間韓國半導體企業對中國投資不自由這壹點，依然沒有改變。如果想符合5%上限的要求，中國半導體工廠維持現狀可能沒有問題，但從中長期來看，很難將其作為生產前沿基地。三星電子在中國西安工廠生產40%的NAND閃存，SK海力士在無錫工廠生產壹半左右的DRAM，如果中國的生產能力受到限制，成本競爭力也會減弱。 最重要的是，即使對此次規定松了壹口氣，共享超額利潤、優先供應軍用半導體、公開生產設施等苛刻的補貼發放條件仍然存在。這些都是擔心技術泄露或介入經營的有毒條款。此外，美國政府還在推進去年10月發表的加強半導體設備對華出口管制的方案。韓國企業得到了1年的延期，但根據今後的措施，不確定性將進壹步增大。 韓國企業已經向中國工廠投資了天文數字般的資金，半導體的對華出口占40%，因此政府通過與美國進行追加協商、最大限度地獲得實際利益非常重要。應該動員所有民官外交渠道，重新獲得半導體設備出口限制的延期。在日益激化的半導體霸權戰爭中，不失去主導權的最佳方案是建立只屬於我們的半導體生產基地。三星電子應該投入300萬億韓元在京畿道龍仁市建設的尖端系統半導體集群，為成為占據半導體霸權的跳板，不要舍不得進行國家支援。

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