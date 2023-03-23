誤判的畫. March. 23, 2023 07:45. . 年輕男子在瀑布傾泄的水中光著身子演奏小提琴。這是壹個奇怪的場面。恩斯特 •約瑟夫森畫的這幅畫壹經完成就引起了激烈的爭論。畫中的男人到底是誰，畫家為什麽畫這樣的畫呢？ 約瑟夫森1851年出生於瑞典壹戶富裕的猶太人家庭。因為叔叔們是劇作家和作曲家，所以他在文化環境中長大。但是在10多歲的時候，他經歷了依次失去父親和姐姐的悲劇。16歲時考入斯德哥爾摩皇家藝術院的他在20歲時就下了這樣的決心。“要麽成為瑞典的倫勃朗，要麽就此死去。” 在成功道路上奔跑的三十歲出頭的年紀畫的這幅畫（《水精靈》•1882年•照片）描寫了北歐神話中出現的水精靈。據神話傳說，“水精靈”是以出色的小提琴演奏曲誘惑人們，使其溺死的可怕的存在。畫面中精靈在月光下演奏。後面水像瀑布壹樣傾瀉下來，音樂與瀑布的聲音混合在壹起。水草環繞著他的頭和腿之間，白色的花給他的背和腿撓癢癢。擁有年輕健康的身體的精靈閉著眼睛，嘴巴則處於半張合狀態。不僅沒有誘惑別人，反而好像被自己的音樂陶醉了。畫作公開後，遭到了批評家們的指責，更是被瑞典國立美術館拒絕展出畫作。 盡管如此，約瑟夫森還是被這個主題所吸引，並畫出了多個版本。他認為水精靈象征著不受控制的人。他認為這是不依賴共同體，走自己道路的浪漫藝術家的另壹個自我。因此，這其實就是孤獨和辛苦，但陶醉在自己的藝術中享受的畫家本人的樣子。 當時瑞典畫壇以現實主義和自然主義為主流，因此很難接受這樣體現主觀性的作品。國立美術館承認《水精靈》的革新性和作品性並購買是在1915年，此時距離畫作完成已過去了33年。

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