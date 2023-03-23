經總：“‘每周69小時’的說法歪曲事實……只在需要的時候使用”. March. 23, 2023 07:46. by 李建赫 gun@donga.com. 韓國企業主方面就政府的工作時間制度改革方案正式反駁說：“（勞動界）正在歪曲事實。” 韓國經營者總協會22日為了應對圍繞工作時間改革的爭議，發放了名為“有關政府立法預告案的真相確認”的參考資料。這是自尹錫悅總統14日下達“重新討論推進法案”的指示後，壹直克制表明立場的主要經濟團體中，首次正式采取應對措施。 經營者總協會首先表示，“每周69小時”壹詞本身就不合適。經營者總協會指出：“每周69小時是在將延長勞動管理單位改為月單位的情況下，只指出每周工作6天的特定壹周的計算。”也就是說，在大部分企業采用每周5天制的情況下，只是如果有必要時可以使用而已，並不是每周能延長工作至69小時。 韓國經營者總協會反駁稱，勞動界的“增加過勞死”的主張也沒有根據。經營者總協會主張：“反而縮短為每周52小時制後，腦心血管疾病的死亡災害增加了，而且不能認為他們都是因長時間工作而導致的過勞死。” 有人指出，通過改革勞動時間，將加班時間積累為休假的勞動時間儲蓄賬戶制與現實背道而馳，這是很難使用長期休假的韓國企業文化的問題。經營者總協會表示，“這不是制度的問題，而是職場內文化、代替人力不足、希望用工資代替休假得到補償的意識是主要原因”，強調改革勞動時間和使用休假是兩碼事。 企業主方面擔心，勞動時間改革爭議呈現出擴大趨勢，尹錫悅也發表“每周60小時以上不合理”的言論，事實上提出了指導方針等，政府立法案可能會縮小或廢除。經營者總協會將於23日主辦圍繞勞動時間改革方案的討論會，致力於立法。據悉，全國經濟人聯合會等其他團體也將發表相關立場。

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