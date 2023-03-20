時隔4年再次舉行的馬拉松慶典，喚醒春天. March. 20, 2023 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. 2023首爾馬拉松暨第93屆東亞馬拉松大會時隔4年再次以“大師跑者的慶典”拉開帷幕。 19日，來自40個國家的3.15萬多名馬拉松選手參加了從首爾光化門廣場到蠶室綜合運動場的42.195公裏全程馬拉松，以及從松坡區奧林匹克公園出發的10公裏部門，享受了“春天的首爾市中心比賽”。全程由4人分別接力跑的“四人接力賽”也同時舉行。 世界田徑聯合會（WA）認證的國內唯壹的白金標簽大賽，也是世界田徑文化遺產的首爾馬拉松大會，受新型冠狀病毒感染癥擴散的影響，在過去的3年裏，大師賽部門未能正常舉行。取而代之的是利用衛星定位系統（GPS）應用程序，各自跑自己喜歡的路線後，在網上登記完成記錄的非面對面虛擬比賽。當天，參賽者們戴著印有6•25戰爭停戰70周年官方標誌的運動員號碼參加了比賽。 在邀請海外精英男子選手參加的國際部門中，埃塞俄比亞選手瓦雷倫•塔迪斯（24歲）以2小時5分27秒的成績獲得了冠軍。埃塞俄比亞選手包攬了大會前五名。埃塞俄比亞是6•25戰爭參戰國。 在韓國國內精英選手男子組中，朴敏鎬（24歲•可隆）以2小時10分13秒率先沖過終點。除了肯尼亞籍歸化選手吳駐韓（青陽郡廳）之外，這是繼2011年在首爾馬拉松賽上出現的2小時9分28秒之後，韓國選手所取得的最好成績。在女子組，鄭多恩（26歲•K-water）以2小時28分32秒的成績獲得了第壹名。

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