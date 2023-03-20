韓日首腦會談兩天後，日本電視上刊載韓流素材廣告. March. 20, 2023 07:45. by 東京=李尚勛 常駐記者 sanghun@donga.com. “墜入愛河。迷上了比自己小30歲的韓國偶像組合。” 向日本東京及首都圈供應城市天然氣的世界最大的城市天然氣企業“東京燃氣”從18日開始以迷上韓流的母親為素材，開始了電視廣告。 雖然韓流熱潮在日本紮根已久，但沒有韓國相關事業的內需大企業將韓國作為形象廣告實屬罕見。巧合的是，尹錫悅總統和日本首相岸田文雄舉行首腦會談兩天後開始播出，有分析認為，這反映了日本國內對韓國的友好認識。 東京煤氣的新電視廣告以有青春期女兒的出租車司機媽媽迷上韓國偶像組合“ONEUS”的煥雄的場面開始。聽音樂、閱讀雜誌後，在東京韓國城新大久保獨自購買韓國式甜點，並報名韓國語補習班學習韓國語。 用苦練而來的實力對乘坐出租車的韓國客人說“需要幫忙嗎？您就放心交給我吧”的韓語。雖然中了盼望已久的首爾演唱會觀看抽簽，但碰巧遇傷新冠疫情，韓國行受挫。臥病在床的媽媽壹邊吃著女兒做的韓國式參雞湯，壹邊為支持的偶像加油。 東京燃氣方面在報道資料中表示：“想通過傾註熱情對待自己喜歡的事情，展現生活變得富饒的面貌，展現為平凡人加油的公司形象。” 出演廣告的演員安藤玉去年11月在韓國國際交流財團在東京舉行的“K-BOOK慶典”上登臺，並參加了朗讀韓國短篇小說的活動。安藤玉通過東京燃氣公司表示：“最近有關韓國的事情接連不斷，所以開始學習韓文”，“希望今年內去韓國品嘗美味的食物。”

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