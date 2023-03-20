挑戰時幸福來敲門. March. 20, 2023 07:45. . “幸福是在深深投入到生活瞬間的時候才找來的。”―出自米哈裏•契克森米哈伊《Flow》中。 20世紀90年代初在美國芝加哥大學留學時，首次接觸到了心理學教授奇克森特•米哈伊的“Flow”概念。Flow是指“忘記時間的流逝、空間，甚至忘記自我想法的完美的心理投入狀態”。雖然概念比較生疏，但壹想到“無我之境”、“三昧境”就能理解。他在《投入》中找到了創造幸福生活的原動力，《Flow》也成為美國社會各界關註和稱贊的最佳暢銷書。 韓國社會幸福嗎？2022年聯合國世界幸福報告書中顯示的韓國幸福排名是第59位。據調查，韓國社會的整體幸福水平與其經濟水平不匹配。從幾年前開始以MZ壹代為中心流行的“FIRE族”和“YOLO族”是在日常生活中自己尋找小幸福的新趨勢。FIRE族提倡在籌集退休資金後，提前退休，過幸福的生活，YOLO族則高舉人生只有壹次的理念，為了現在的幸福，集中於旅行、興趣、休閑、外出就餐等。這種趨勢與重視工作和職場的老壹代不同，傾向於將工作視為經濟手段。 但是幸福與單純的喜悅或快樂是不同的。光靠休息和業余生活是無法感受到真正幸福的。從契克森米哈伊教授的研究結果來看，人們容易投入的瞬間不是休息或閑暇時間，而是工作的瞬間。人們通過對工作的投入，感到真正的幸福。投入的能力就是“內心的力量”，將逆境轉化為愉快挑戰的“內心的力量”才是幸福生活的核心條件。 最大的幸福是“為了實現具有挑戰性但有價值的事情，最大限度地傾註身心，陷入投入狀態的時候”。

한국어