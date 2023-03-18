半導體法難得看到朝野意見壹致……為了民生和經濟的協治應該延續下去. March. 18, 2023 07:43. . 為了讓韓國企業減輕卷入全球半導體戰爭的負擔、擴大投資的《K芯片法》有望在本月內通過朝野協議在國會獲得通過。因為共同民主黨同意了減免大企業半導體設施投資15%稅金的政府方案。尹錫悅政府上臺後的10個多月裏，因嚴重的朝野矛盾而停滯不前的國會好不容易達成了壹致意見。 國民力量黨和共同民主黨前天在企劃財政委員會賦稅小委員會上協商並通過了以大企業半導體設施投資稅額扣除率從原來的8%提高到15%、中小企業從16%提高到25%為內容的賦稅特例限制法修訂案。朝野政黨決定，在政府案的基礎上，將氫技術、未來型移動手段等納入國家戰略技術，給予同樣的優惠。由於是朝野協商後進行處理，預計在22日的企劃財政委員會全體會議、30日的全體會議上也能順利通過。三星電子決定在今後20年內投入300萬億韓元、在龍仁構築尖端半導體集群的投資計劃也獲得了動力。 《K芯片法》在當初計劃將6%的大企業半導體設施投資扣除率提高到20%的執政黨、主張提高到10%的在野黨針鋒相對的情況下，莫名其妙地接受了擔心稅收減少的企劃財政部8%的方案，並於去年底在國會通過。與減免設施、研發投資減免25%稅金的美國、臺灣相比，認為支援水平明顯下降的批評接連不斷。最終，尹錫悅總統指示重新討論，壹直表示“不能對大企業減稅”的共同民主黨改變了態度，修改法律的頭緒得以解開。 此次兩黨協議將成為尹錫悅政府上臺後，因尖銳的對峙而阻礙民生、經濟法案的國會轉向建設性方向的契機。最近，國民力量黨代表（黨首）金起炫和共同民主黨代表（黨首）李在明也對民生領域合作的必要性達成了共識。應該趁勢處理對在高物價、高利息和長期化的經濟蕭條中受苦的平民、企業有實際幫助的法案。 特別是，去年底結束日落期限的未滿30人的中小企業的8小時後加班工作制後續立法迫在眉睫。因不能延長工作而收入減少的工人們抱怨說：“為什麽要阻止工作機會?”因電、煤氣費用暴漲而嘆息的平民、小商販支援方案也應該由朝野雙方共同思考。為了減少因稅收減少而日益擴大的財政健全性的憂慮，最近朝野政黨正在討論的實施財政準則也有必要加快速度。

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