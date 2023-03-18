《黑暗榮耀》“惡女”林智研：“以希望大家都討厭‘研珍’的心情準備了角色”. March. 18, 2023 07:43. by 崔智善 aurinko@donga.com. “如果大家以為我的名字就是研珍怎麽辦？（笑）但還是希望大家能喊久壹點‘研珍啊！’。” 在最近完結的奈飛系列《黑暗榮耀The Glory》中，像主人公宋慧喬（文東恩飾）壹樣成為話題的是飾演欺負東恩的學校暴力主謀朴研珍的林智研（33歲）。 劇中東恩高喊的“好帥，研珍啊！”成為了壹個“meme（梗）”。每句話都貼“研珍啊”的留言遊戲也流行起來。17日，在首爾江南區壹家咖啡廳見到的林某笑著說：“連自己的媽媽也說‘研珍啊，我做了湯。什麽時候來’。” 劇中研珍雖然做出了各種惡行，但卻沒有產生絲毫的負罪感。林某將無法理解的“絕對惡”和引起觀眾公憤的角色演繹得非常有說服力。林某說：“像‘我沒有做錯什麽，東恩啊’這樣的臺詞太震撼了，看著（劇本）都瞠目結舌。”“是因為沒有努力就擁有壹切嗎？只是不知道而已。自己做了好多壞事，這給受害者帶來了巨大的傷害。” 這次是第壹次挑戰反派角色的林某說：“從頭到腳都想成為真正的‘壞×’”，“以希望大家都討厭研珍的心情準備了角色。”接著她笑著說：“金恩淑作家在排練劇本時對我說‘好像那種擁有天使面孔和惡魔心臟的人’。我瞬間就看到了這種樣子。” 截至16日，《黑暗榮耀》（第二季）在全世界全球在線視頻服務（OTT）收視排名中，在42個國家（及地區）位居第壹。 林某雖然通過電影《人間中毒》（2014年）出道，但關註焦點主要集中於裸露場面，之後出演的部分作品也引發了演技爭議。但是此次她通過《黑暗榮耀》的研珍壹角壹舉消除了爭議。林某說：“看完劇本後，覺得‘要細細咀嚼該角色’，所以向周圍人征求意見，準備角色，拍攝前異常忙碌。” 據說，前往監獄的牢房新手研珍被嘲笑的最後場面雖然是演技，但特別辛苦。林某說：“用研珍的話來說，我剩下的人生都將在牢房裏被犯罪分子折磨，認為是在償還之前自己所犯下的惡行。”

한국어