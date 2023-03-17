在尹錫悅啟程訪日160分鐘前……朝鮮向東部海域發射洲際導彈. March. 17, 2023 07:42. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 16日，在尹錫悅總統出國參加韓日首腦會談之前，朝鮮向東部海域發射了洲際導彈。韓國軍方認為，這可能是具有多彈頭能力的“怪物洲際導彈（‘火星-17’型）”或其改良型導彈。這是朝鮮自2月18日發射“火星-15”型導彈後，時隔壹個月再次進行試射洲際導彈的挑釁。 分析認為，朝鮮此舉是在以韓日首腦會談為契機，發出不會坐視即將加強的韓日、韓美日三國對朝軍事合作的高強度威脅。韓美當局正在關註朝鮮第七次核試驗等進壹步大型挑釁的可能性。 據韓國軍方透露，16日上午7時10分左右，朝鮮在平壤順安壹帶高角度發射洲際導彈，導彈向東北方向飛行1小時以上，飛行距離為1000公裏左右，墜落在與中國和俄羅斯接壤的東部海域。朝鮮在尹錫悅啟程前2小時40分鐘時按下了發射按鈕。 日本防衛省表示，導彈最高飛行高度為6000公裏，飛行70分鐘左右後，墜落在北海道渡島大島以西200公裏的本國專屬經濟區之外。韓國軍方相關人士表示：“綜合探測到的參數等結果，與‘火星-17’型類似。”他同時表示不能排除朝鮮國防委員長金正恩和女兒金主愛參觀發射的可能性。據悉，發射洲際導彈時，美國的“眼鏡蛇球”（RC-135S）偵察機在東部海域實時追蹤了飛行軌跡。 韓國總統室相關人士表示：“尹總統抵達東京下榻處後，立即前往具備可以連接聯合參謀本部B1指揮所及國家危機管理中心的系統狀況室，通過視頻會議檢查了情況。”尹錫悅在出國前出席了由國家安保室長金聖翰主持的緊急國家安全保障會議常任委員會，並表示：“朝鮮魯莽的挑釁行為將付出明顯的代價。將進壹步加強韓美日安保合作。”

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