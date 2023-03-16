金起炫-李在明首次會面……執政黨和在野黨應盡快恢復合作. March. 16, 2023 07:48. . 國民力量黨代表（黨首）金起炫、共同民主黨代表李在明昨天首次會面。這是金起炫在全黨大會上當選壹周後，為表示就任問候而訪問的。據悉，在兩黨事務總長等主要黨務工作者陪同下，會晤的氣氛雖然也有輕微的心理戰，但比較融洽。隨著國民力量黨的領導層從緊急對策委員會體制轉為恢復正常，朝野代表攜手合作是尹錫悅政府上臺以來的第壹次。 兩黨代表就民生領域合作的必要性達成了共識。金起炫表示，“我完全贊同李代表提出的為解決民生問題而展開競爭的文章”，李在明也回應稱，“照顧民生是最重要的政治作用。”朝野政府就大幅擴大半導體產業稅額扣除率的《K芯片法》3月國會處理達成協議，被提為代表性的民生合作事例。 此前，朝野都高喊“民生優先”，但現實卻處於極端的對決狀態。共同民主黨指責拒絕在在明舉行領袖會談提議的尹錫悅政府是“排除第壹在野黨的單邊通行”，國民力量黨則回應稱，“李在明司法風險防彈，立法獨斷專行”。國會常任委員會幾乎沒有進行有深度的法案審議，朝野之間只有激烈的攻防戰。3月臨時國會至今還沒有就議事日程達成協議。如此壹來，怎能期待通過此次會面，朝野合作之路會得到突破呢？ 兩黨代表應盡快、實質性地復原失蹤的協治。尖銳的爭議法案的處理暫時被推遲，但首先要發揮處理共識廣的法案的妙計。相比在野黨，負責國政的執政黨更應該積極出面。為此，金起炫有必要隨時與總統室溝通，行使朝野協商的裁量權。協治不能再停留在政治立場上。

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