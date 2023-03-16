英國第壹位女畫家. March. 16, 2023 07:48. . 在女畫家稀少的17世紀，如果說意大利有阿爾特米西婭•詹蒂萊斯基，那麽英國就有瑪麗•比爾。雖然沒能專門學習美術，也不屬於畫家組合的公會，但比爾成為了英國第壹位女畫家。這怎麽可能呢？ 比爾1633年3月出生於英國薩福克的壹個司祭館。父親是聖公會神父，也是業余畫家。得益於此，她從小就學會了畫畫。18歲時，她嫁給了紡織商人兼業余畫家查爾斯•比爾。丈夫高度評價妻子的才能。比爾從事專業畫家工作後，丈夫幹脆辭去了工作，成為了妻子的專職經紀人。丈夫還詳細記錄了妻子如何畫畫、達成什麽樣的交易、誰訪問、稱贊等。比爾還是壹位作家。1663年，她寫下了用油畫畫杏子的指南《觀察記錄》。雖然沒能出版，但這是最早用英文寫有關油畫教育的著作之壹。 1666年，比爾畫了壹幅自畫像（照片），表現了作為畫畫家長的認同感。調色板掛在墻上，右手抓著畫著兩個兒子未完成的肖像畫的畫布。這幅畫與丈夫的肖像畫是壹對，似乎是想通過兩幅肖像畫展現家庭成員的完整體。 直到那時，她還把家人或熟人的肖像畫作用於練習或作為禮物。從1670年代開始，為了賺錢正式開始畫畫，並慎重挑選模特。作為畫家，為了獲得好的名聲，她畫出了受人尊敬的神職人員或貴族。此後，比爾賺了足夠的錢，把10%的收入捐給了慈善機構。 雖然女性生活在接受正式教育都很艱難的時代，但比爾憑借出色的才能和藝術環境成為了畫家。結婚後也成功到了只靠賣畫養活家人的程度。她是壹位在21世紀取得來之不易的卓越成就的藝術家。

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