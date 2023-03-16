美國無人機-俄羅斯戰鬥機在作戰中發生空中沖突，自冷戰以來尚屬首次. March. 16, 2023 07:49. by 華盛頓=文炳基常駐記者、巴黎=趙恩雅常駐記者 weappon@donga.com、achim@donga.com. 當地時間14日，正在烏克蘭南部黑海上空偵察的美軍無人機與俄羅斯戰鬥機相撞墜毀。這是自冷戰以來，美國和俄羅斯軍用飛機首次在軍事作戰中發生沖突。這是自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄在戰場上首次發生直接沖突，有人擔心，兩國之間的軍事緊張有可能加劇。 美軍歐洲司令部當天表示：“上午7時03分左右，俄羅斯蘇-27戰鬥機與在黑海上空國際空飛行的無人機MQ-9螺旋槳相撞，導致MQ-9墜毀。" 據美軍當局透露，這架MQ-9型戰鬥機離開羅馬尼亞空軍基地後，在烏克蘭克裏米亞半島南側120公裏上空執行偵察任務，在附近飛行的兩架蘇-27飛機對它進行30-40分鐘的近距離飛行，展開了攔截行動。蘇-27為了破壞安裝在無人機上的攝像頭和傳感器等偵察裝備，在MQ-9上面飛行並噴灑了燃料（航空油）。在此過程中，無人機與戰鬥機相撞，螺旋槳被切斷，遙控MQ-9的美軍隨即讓它墜入了大海。 美國拜登政府批評說，在國際水域上空的威脅飛行引發的沖突“明顯違反了國際法”，“這是俄羅斯不負責任的行為”。美國國務院當天召見俄羅斯駐美國大使安東諾夫提出了抗議。 俄羅斯反駁了美國的主張。俄羅斯國防部否認說：“俄羅斯戰鬥機沒有使用空戰武器，沒有與無人機接觸，安全返回了基地。”俄方稱，美國MQ-9進入了俄羅斯為烏克蘭“特別軍事行動”（入侵作戰）而劃定的飛行限制區域內，而且是無人機自行喪失操縱力並下降。 此外，俄方還針鋒相對地表示，今後將阻止美軍在黑海上空進行偵察。據俄羅斯官方媒體塔斯社15日報道，安東諾夫通過聲明表示：“我們警告（美國）不要進入、也不要滲透被劃為特別軍事作戰區域的上述地區。該事件是（美國的）挑釁。”不過，他還表示：“我們不希望美國和俄羅斯之間的任何對立。”

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